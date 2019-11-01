期貨商論壇／義隆期 趨勢向上
2019-11-01 04:41
經濟日報 記者黃力
整理
義隆（2458）第3季營收達27億元，季增 24%，年增 9%，預估第3季毛利率將增加 1 個百分點至47%，營業利益季增 52%，稅後淨利季增 35%，年增 23%，每股純益（EPS）預估調高 15%至 1.94 元。
義隆第4季受惠筆電指紋辨識與指向裝置拉貨動能強勁，加上義隆持續增加市占率，使得 Touchpad 等大多數產品呈現淡季不淡。預估義隆第4季營收25.9億元，季減 4%，年增 14%。因產品組合相近，預估第4季的毛利率將持平在 47.3%，營業利益季減 5%，由於業外有來自持股約 14%的評價利益之業外貢獻，預估稅後淨利季增10%，年增73%，單季EPS為2.5元。
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由籌碼面來看，外資在近十日買超義隆7,054張；投信近十日賣超809張；自營商近十日則是買超75張，合計三大法人買超張數為6,320張。目前融資使用率約為16%，融券使用率約1.2%，融資融券水位皆低，顯示籌碼乾淨。
技術面看，觀察周K線，義隆期貨目前連續兩周收紅K線，顯示中期技術面趨勢向上，觀察日K線，義隆期貨自9月18日起漲以來，目前價位於上升軌道之內，且持續沿10日線上攻，短期均線呈多頭排列，故短期技術面亦偏正面，因此在技術面偏多，基本面看好狀況下，建議投資人可以樂觀看待義隆行情。（國票期貨提供）
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