台指期後市 中性偏多

2019-11-01 04:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃力 ／台北報導



台股昨（31）日早盤一度上攻新高11,428點，隨後賣壓出籠，台指期也同步走低漲幅收斂，終場小漲8點收11,346點。法人指出，指數逢高檔出現獲利調節賣壓，不過在全球主要央行貨幣政策持續偏向寬鬆下，仍看多台指期後市表現。

台股方面，受惠美國聯準會決議降息1碼，蘋果公布上季財報與本季展望皆優於預期，帶動台股早盤再向上攀高，大立光（3008）、日月光投控、鴻海、聯發科表現強勢，台積電在創天價301.5元後壓回，尾盤翻黑，影響加權指數終場下跌21點收11,358.71點。

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台指期方面，因台股位處相對高檔，台積電也來到外資目標價位300元，資金調節壓力提高，台指期漲幅也逐步收斂，與現貨相較，逆價差縮至12.71點；電子期則在大立光、聯發科等權值股支撐下收486.45點，上漲0.4點，與現貨逆價差0.9點；金融期午盤後同樣呈漲幅收斂情況，不過仍維持平盤之上，收在1,315.6點，上漲0.8點，逆價差2.76點。

外資籌碼面部分，昨日現貨雖買超75億元，在台指期淨多單微幅增加457口至58,950口，選擇權淨空單大幅增加2,213口至4,378口，顯示居高避險心態轉濃。

期貨分析師指出，以現貨技術面來看，指數持續沿著5日線上攻，守穩在所有均線之上，日KD值部分仍位於高檔鈍化區，且下檔支撐月線持續向上走升，整體多方架構不變，短線建議仍以中性偏多看待。

若由VIX觀察，昨日由12.19上升至12.25，上升了0.06，也仍低於平均成本13.86，顯示市場的避險情緒沒有過度擴張，還是有利於後續多頭續攻。

整體而言，台指期昨日呈現虎頭蛇尾，不過仍小漲作收，在全球主要央行貨幣政策持續偏向寬鬆下，且外資在現貨出現連續買超14天的動作，買超趨勢未變，以及美股行情仍佳，因此看好台指期後市行情相對有撐。