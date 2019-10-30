兆豐證搶Fintech商機 首推迎賓機器人服務

2019-10-30 17:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 魏興中 ／即時報導



兆豐證券近年來積極大量導入科技創新，作為提升服務與營運成長的重要利基。繼今（2019）年9月推出網站智能客服後，今（30）日更盛大舉辦迎賓機器人發表會，成為國內券商首家推出迎賓機器人的業者。

隨著金融結合科技的觀念逐漸成為市場顯學，近年來台灣不少創新企業紛紛跨足金融領域；而原有的銀行、證券業者，也與科技公司合作，積極透過科技的力量提升營運能量，Fintech金融創新服務也因此在台灣遍地開花。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

兆豐證券有感於運用科技創新既有服務的力量，2017年即領先同業推出「Mega理財小秘書」服務；今年9月接續推出「兆豐權壘打」，為權證投資領域奠下多項創舉。而今天更再推出迎賓機器人服務，開證券經紀業務領域之先河。

兆豐證券董事長陳佩君指出，少子化、高齡化是未來台灣社會的重要發展趨勢，可預見未來金融業在客戶服務、作業流程中重複性較高的工作，導入機器人的應用將越來越普遍，因此兆豐證券近年積極導入科技能量提升服務效能。

而此次迎賓機器人「小貝」面市後，將先由全省14家分公司開始提供嶄新服務。小貝所提供的服務內容涵括四大項目，包括：迎賓接待、智能應答、股價查詢、以及商務導覽等，未來還將增加多樣化的服務場景，使其更能接地氣。

兆豐證券總經理陳致全表示，此次兆豐推出迎賓機器人「小貝」，除了企業整體服務效能上的考量外，更重要的是，希望藉此金融創新的產品，拉抬年輕族群在證券市場的開戶數與占有率。

事實上，根據國際機器人協會的最新報告指出，2013年以來，全球服務型機器人市場規模年增率為23.5%，2019-2022年更將以年均40%的複合成長率急速成長。兆豐證券搶搭這股旋風，成為國內第一家推出迎賓機器人服務的券商。