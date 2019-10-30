親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

太陽花學運濺血驅離 法院判台北市警局賠14人逾百萬元

兆豐證搶Fintech商機 首推迎賓機器人服務

2019-10-30 17:15經濟日報 記者魏興中／即時報導

兆豐證券近年來積極大量導入科技創新，作為提升服務與營運成長的重要利基。繼今（2019）年9月推出網站智能客服後，今（30）日更盛大舉辦迎賓機器人發表會，成為國內券商首家推出迎賓機器人的業者。

隨著金融結合科技的觀念逐漸成為市場顯學，近年來台灣不少創新企業紛紛跨足金融領域；而原有的銀行、證券業者，也與科技公司合作，積極透過科技的力量提升營運能量，Fintech金融創新服務也因此在台灣遍地開花。

兆豐證券有感於運用科技創新既有服務的力量，2017年即領先同業推出「Mega理財小秘書」服務；今年9月接續推出「兆豐權壘打」，為權證投資領域奠下多項創舉。而今天更再推出迎賓機器人服務，開證券經紀業務領域之先河。

兆豐證券董事長陳佩君指出，少子化、高齡化是未來台灣社會的重要發展趨勢，可預見未來金融業在客戶服務、作業流程中重複性較高的工作，導入機器人的應用將越來越普遍，因此兆豐證券近年積極導入科技能量提升服務效能。

而此次迎賓機器人「小貝」面市後，將先由全省14家分公司開始提供嶄新服務。小貝所提供的服務內容涵括四大項目，包括：迎賓接待、智能應答、股價查詢、以及商務導覽等，未來還將增加多樣化的服務場景，使其更能接地氣。

兆豐證券總經理陳致全表示，此次兆豐推出迎賓機器人「小貝」，除了企業整體服務效能上的考量外，更重要的是，希望藉此金融創新的產品，拉抬年輕族群在證券市場的開戶數與占有率。

事實上，根據國際機器人協會的最新報告指出，2013年以來，全球服務型機器人市場規模年增率為23.5%，2019-2022年更將以年均40%的複合成長率急速成長。兆豐證券搶搭這股旋風，成為國內第一家推出迎賓機器人服務的券商。

機器人兆豐
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

那斯達克100期將滿月 交易熱

2019-10-30 14:26

全民權證／京鼎回溫 二檔聚光

2019-10-29 23:29

全民權證／和大轉強 挑價外10%

2019-10-29 23:29

全民權證／緯穎帶勁 選逾90天

2019-10-29 23:29

南電、景碩 四檔有看頭

2019-10-29 23:29

台積、聯發科 押長天期

2019-10-29 23:29

最牛一輪／TPK利多 富邦94吸睛

2019-10-29 23:28

鴻海、譜瑞 認購發燙

2019-10-29 23:28

期貨商論壇／輕原油期 暫觀望

2019-10-29 22:45

期貨商論壇／台積期 偏多操作

2019-10-29 22:45

台指期 追價意願減弱

2019-10-29 22:45

多方掌控 買權多頭價差因應

2019-10-29 14:41

台指期釘支撐 關注3指標

2019-10-29 14:41
看更多

熱門文章

低基期電子股 補漲

2019-10-29 22:48

蘋果利多不斷 蘋概三王填息猛

2019-10-29 23:31

買零股或佛系投資 散戶也能擁抱台積電

2019-10-30 10:08

重量級法說大秀 來了

2019-10-29 22:48

外資連十買玉山金 持股比衝44％

2019-10-30 00:11

緯穎、臻鼎 目標價調升

2019-10-29 22:48

華碩首次投資電動車領域 取得蓋亞汽車35%股權

2019-10-29 20:24

百元股擁題材 買盤熱

2019-10-29 22:48

技嘉奪大單 成長動能強

2019-10-29 23:25

旭富訂單大增 營運補

2019-10-29 23:26

聯茂犀利 Q3每股賺2.36元

2019-10-29 23:22

美股回跌 台股短線提防拉回

2019-10-30 08:22

台積電尾盤翻紅攻新高價 台股上漲46點收11,380

2019-10-30 13:52

安碁資訊掛牌上櫃啟動蜜月行情 早盤大漲136%

2019-10-30 09:10

中光電 單季賺贏上半年

2019-10-29 23:25

併購、子公司掛牌題材燒 生技股一枝獨秀股價勁揚

2019-10-30 12:39

壽險業買債券ETF新公式年底上路 大股東恐需增資百億元

2019-10-29 20:43

台廠大尺寸TV 出貨占比增

2019-10-29 23:25

聯茂財報亮眼 外資喊買進

2019-10-30 12:29

轉單說甚囂塵上 法人估TPK-KY可望展開波段反彈

2019-10-30 09:50

台積電拉尾盤收299.5元、市值7.76兆 再創歷史新高

2019-10-30 14:09

義隆Q3獲利創高 本季不看淡

2019-10-29 23:22

中華電Q3每股盈餘 1.04元

2019-10-30 14:56

就市論勢／5G、蘋概族群 聚光

2019-10-29 22:49

友達Q3虧損擴大 每股虧0.41元

2019-10-30 14:07

全球半導體資本支出大增 昇陽半再生晶圓業績看俏

2019-10-30 10:14

台股明年日均量 估1,200億

2019-10-29 23:45

明年台股日均量看減 證交所估1,200億元

2019-10-29 18:14

台積電再創新高 台股改寫逾29年來新高

2019-10-30 14:28

臉書Q4伺服器需求成長 廣達最受惠

2019-10-30 12:23

南電、景碩 四檔有看頭

2019-10-29 23:29

鴻海、譜瑞 認購發燙

2019-10-29 23:28

台郡Q3每股賺3.65元 超越上半年

2019-10-30 14:49

聯發科攜索尼 攻智慧家庭

2019-10-29 23:22

法人估MSCI小降台股 被動式基金流出269億元

2019-10-30 11:01

櫻花 搶節能補助商機

2019-10-29 23:26

嘉彰多元布局 營運添動能

2019-10-29 23:22

蘋概三王熄火 台股開盤小漲3點

2019-10-30 09:13

低基期蘋概 11檔法人卡位

2019-10-30 14:26

券商財富管理規模增近85億元 固定收益最夯

2019-10-29 20:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top