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最牛一輪／M31氣盛 元大93拉風

2019-10-28 01:29經濟日報 記者／高瑜君

M31元大93購01 圖／經濟日報提供
M31元大93購01 圖／經濟日報提供
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矽智財（IP）廠M31（6643）上周五（25日）股價盤中創高來到397元，儘管終場漲幅收斂至5.39%，收391元，但外資、投信連續兩天買超，M31第3季營收2.7億元，創歷史單季新高，法人看好第4季表現有機會再創新高。

看好M31股價後市表現的投資人，可留意連結的權證為M31元大93購01（704960），目前處價內10.1%，有效槓桿2.82倍，剩餘151天。

營收元大
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