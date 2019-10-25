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美副總統潘斯演說再批陸 呼籲國際社會與台交往

期貨商論壇／微星期 下檔有撐

2019-10-25 03:11經濟日報 記者黃力

台灣主機板大廠微星（2377）近年跨足電競領域，成功打造電競品牌，成為許多玩家電競配備首選。今年上半年營運狀況較去年同期較為平淡，主要受到2018年第1季挖礦熱潮加持，挖礦顯卡出貨量大幅拉升，拉抬整體營運狀況，但後續熱潮消退後，導致顯卡庫存大幅堆積，上半年才逐步去化完畢。除此之外，上半年營運因歐洲經濟狀況表現不佳，需求有所衰退外，亦受到美中貿易戰影響，整體中國市場需求較委靡不振。

邁入下半年，微星營運逐步加溫，第3季營運狀況拉抬主要受惠AMD新品市場反應熱烈，拉升微星供貨量。6月起連續四個月營收呈現年增狀況，且第3季營收達328.14億元，創下單季新高，年增14.3%。上半年營運雖表現平淡，但毛利率卻逐季攀升，今年第2季毛利率達14.03%，預期第3季可望挑戰15%。

微星過往第4季為調節庫存，業績通常較為平淡，不過因有Intel及AMD均有新產品推出，可望維持供應熱度。此外，年底常為消費旺季，亞洲地區有雙11購物狂歡節，美國則有感恩節及耶誕節消費旺季，預期將帶動微星營運狀況，可期盼第4季營運保持第3季獲利水準。

籌碼方面，多數法人看好微星營運狀況，技術面部分，今年以來微星走勢震盪，不過底部緩步向上墊高，近期來到相對低檔水位，且下方有季線支撐，可嘗試進場布局。（統一期貨提供）

微星電競
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