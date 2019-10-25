期貨商論壇／輕原油期 偏短多
2019-10-25 03:11
經濟日報 記者黃力
美國上周原油庫存下滑並超乎市場預期，投行下修2020年美國頁岩油產量增幅，及市場傳出石油輸出國組織（OPEC）會員國可望開會討論是否擴大減產協議，加上中國宣布美國進口黃豆將免課關稅，為11月雙方簽訂協議主動釋出善意，輕原油繼前一日站上糾結的短、中、長期均線後，12月輕原油期貨再度走揚並留下一根長紅K棒。
籌碼面部分，截至10月15日當周美國商品期貨交易委員會（CFTC）大額交易人報告中，管理基金在輕原油與布蘭特原油的多頭部位同步減少，顯示資金自風險資產抽離的現象仍存在。雖然美國七大頁岩油產區11月的整體產量與鑽井數量連兩周上升，但根據美國能源管理局（EIA）截至10月18日當周統計顯示，維修季過後煉油設備產能利用率回升至85%之上，原油庫存在連五周上升之後轉為下滑170萬桶，暫時減輕供給過剩壓力。
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另一方面，OPEC月報中顯示在沙烏地阿拉伯帶領下10月總計減產131.8萬桶，2019第4季與2020第1季全球的供需情形也有所好轉，亦激勵短線油價走揚。
臺灣期貨交易所掛牌的布蘭特原油期貨（BRF）200桶的契約規模，僅為國際輕原油期貨的五分之一，方便交易人進場避險。輕原油價格站上短期均線後可望激勵短多氣勢，近期美企財報表現將影響市場資金風險偏好與短線原油價格變動。（國泰期貨提供）
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