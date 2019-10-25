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美副總統潘斯演說再批陸 呼籲國際社會與台交往

台指期 避險情緒收斂

2019-10-25 03:11經濟日報 記者黃力／台北報導

電子股輪漲接棒持續引領多頭，金融也穩步墊高，雙雙力挺台股昨（24）日再創29年最高，台期指同步走紅，漲勢強勁，終場漲90點收11,290點。法人認為，美國聯準會預期本月底再降息1碼，外資資金持續買超台股，加上類股健康輪動，台指期行情不看淡。

美國企業現正處財報旺季期間，全球最大推土機與挖掘機廠商開拓重工、波音公布的財報結果不如預期，一度拖累大盤走勢，但聯準會地方分行公布最新研究報告顯示負利率可加速美國經濟增長，強化市場對月底再降息的期待，美三大指數周三收漲，但費城半導體指數仍受德州儀器財報利空影響下跌。

台股半導體股昨日也多受影響，不過指數仍呈開高走高格局，開盤後漲幅收斂，盤中亦維持狹幅震盪，午盤過後資金進場拉抬，多檔權值股由盤下拉升至平盤上，指數再刷新29年來高點紀錄，終場漲80點收11,320點。

台指期方面，雖蘋概權值股台積電（2330）、鴻海只在平盤遊走，不過大立光轉強攻高，傳產與金融族群也適時接棒，令期指維持紅盤，終場漲90點收11,290，與現貨相較，逆價差收斂至30.14點，避險情緒有收斂，有利於後續多頭續攻，而電子期收在482.80，上漲3.5點，逆價差1.36點，金融期收在1,308.60，上漲8.20點，逆價差4.72點。

籌碼部分，外資現貨買超147億元，台指期淨多單增加4,129口至57,600口。期貨分析師指出，現階段國際政經消息未有重大利空，加上美股維持強勢，增益股市多方行情，且外資在台股現貨連續買超九天，期權部位則為淨多單加碼操作；再由VIX觀察，昨日由12.16下降至11.56，下降0.6，低於平均成本14.98，顯示市場的避險情緒收斂，預期指數震盪過後仍有高點可期。

台股台指期
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