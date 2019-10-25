台指期 避險情緒收斂

2019-10-25 03:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃力 ／台北報導



電子股輪漲接棒持續引領多頭，金融也穩步墊高，雙雙力挺台股昨（24）日再創29年最高，台期指同步走紅，漲勢強勁，終場漲90點收11,290點。法人認為，美國聯準會預期本月底再降息1碼，外資資金持續買超台股，加上類股健康輪動，台指期行情不看淡。

美國企業現正處財報旺季期間，全球最大推土機與挖掘機廠商開拓重工、波音公布的財報結果不如預期，一度拖累大盤走勢，但聯準會地方分行公布最新研究報告顯示負利率可加速美國經濟增長，強化市場對月底再降息的期待，美三大指數周三收漲，但費城半導體指數仍受德州儀器財報利空影響下跌。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

台股半導體股昨日也多受影響，不過指數仍呈開高走高格局，開盤後漲幅收斂，盤中亦維持狹幅震盪，午盤過後資金進場拉抬，多檔權值股由盤下拉升至平盤上，指數再刷新29年來高點紀錄，終場漲80點收11,320點。

台指期方面，雖蘋概權值股台積電（2330）、鴻海只在平盤遊走，不過大立光轉強攻高，傳產與金融族群也適時接棒，令期指維持紅盤，終場漲90點收11,290，與現貨相較，逆價差收斂至30.14點，避險情緒有收斂，有利於後續多頭續攻，而電子期收在482.80，上漲3.5點，逆價差1.36點，金融期收在1,308.60，上漲8.20點，逆價差4.72點。

籌碼部分，外資現貨買超147億元，台指期淨多單增加4,129口至57,600口。期貨分析師指出，現階段國際政經消息未有重大利空，加上美股維持強勢，增益股市多方行情，且外資在台股現貨連續買超九天，期權部位則為淨多單加碼操作；再由VIX觀察，昨日由12.16下降至11.56，下降0.6，低於平均成本14.98，顯示市場的避險情緒收斂，預期指數震盪過後仍有高點可期。