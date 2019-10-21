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他從家中挖出大筆舊鈔 銀行估只值5萬「以前可買好多田啊！」

狂漲6倍！陸共享經濟大漲 為何反是存亡關頭…

科技股財報週登場 美股短線追高有風險

2019-10-21 11:33經濟日報 記者林婉琪／台北即時報導

國內那斯達克期指於10月初上市至上周為止，所有契約的平均日成交量達1,773口比前一周成長16%，本周科技股財報登場，預期那斯達克期指交易將更活絡。

永豐期貨表示，至上周為止S&P500已經公布73家財報，其中83.6%盈餘高於市場預期，高於前四季的平均74.1%。本周將再公布131家財報，而且是重要科技股財報周的開始，包括微軟、德州儀器、英特爾將陸續公布，市場預期這些科技股表現皆優於去年同期。

下周FED將召開FOMC會議，市場預期可能於10月底降息一碼概率已經持續上升至91.4%為上個會期以來最高，美元指數持續第四天下挫，而上周美國十年債殖利率由1.734%上揚至1.754%，美股與美債表現皆出現疲態，顯示現階段市場對美元資產投資趨向保守。

此外，本周四(24日)將公布歐美Markit的10月製造業PMI初值，由於月初ISM公布的美國9月製造業PMI降至10年來最低，Markit公布的美國10月份初值此為10月ISM製造業PMI的前哨站，市場預期為50.9微幅低於9月的51.0，若是公布值低於50則將進一步印證美國製造業的衰退。

國際政治方面，上周末英國政府並未對脫歐期限做出最後決議，國會與首相之間的政治角力持續，無協議脫歐與月底最後期限是否延期的不確定性仍存。

永豐期貨指出，由於道瓊指數現貨日線來看，上周五帶量收黑跌破27,000並收在5日線之下，RSI出現死叉並已跌至50附近，日KD值也有死叉的危機，而周線則在高點附近留下較長上影線以倒T字型作收，顯示上周空方略勝一籌。

永豐期貨建議，若周KD進一步呈現死叉，則將出現較長的空頭走勢，投資人短線不宜追高，可考慮運用國內道瓊期指或是道瓊反向ETF作適度避險。

財報製造業
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