林昌興：風和日麗驚驚漲 布局印度好時機

2019-10-21 10:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高瑜君 ／台北即時報導



■林昌興（期貨分析師）

十月起，市場的氛圍從極度不安轉為樂觀，從美中談判到原油減產危機、再到貨幣市場的降息大戰，似乎都澆不熄股市的多頭氣氛，既然連台股都回到今年新高11,200點，此時的學習看懂風險和投機機會，就是致勝關鍵。

1.風險性ETF回檔

既然股市驚驚漲創了新高，因此市場上的風險性資產當然是跌跌不休，不論是做空大盤、看壞50、買進VIX風險的部位目前都是出現相對較大的跌幅，不過就內容來說還是有些許不同；短期來說VIX法人大幅賣超而融資全面買單，雖然有機會看到富邦VIX （00677U）反彈但短期要看到美股崩盤應該不是那麼容易，因此留意部位不可重倉凹單再融資，需小心謹慎。

再來就是放空台指的元大台灣50反1（00632R），自今年初以來已經從13.5元跌破新低來到10.85元，跌幅達到20%，在外資還沒有減碼台積電放空期指的訊號出現前，也是真心不建議做逢低攤平的動作。

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2.被忽略的印度市場

人口僅次於中國的印度市場，在美中貿易戰後和東協一樣轉而變成替代大陸製造業的最佳去處，加上印度政府調降公司稅讓企業獲利增加，造成股市大漲的情況下，短線來說投資的機會有新加坡交易所推出的印度指數期貨、或者國內以這個期貨為標的印度ETF，富邦印度正2（00653L）都是不錯的原汁原味投資標的，加上上周印度指數反彈回到9月底的高點，且三大法人罕見地當周買進了3,847張，在低基期且資訊相對少的影響下，後續應該還有往上攻的空間。

3.留意人民幣升貶

A股上周有股指期貨結算、本周有50ETF結算，雖然多頭占有優勢但A50已經來到相對高檔，此處觀察重點就是人民幣的關鍵動態，倘若人民幣能夠持續升值，代表資金流入買A股，這樣大型股才有機會往上，這時的元大滬深300正2（00633L）、富邦上証正2（00637L）等槓桿性ETF就如同外資大買一樣才會創高。

反之，如果看到股市來到高檔貨幣開始走貶的狀況發生之下，就可能出現本波強勢攻擊後的反轉訊號，加上上周五股指期貨IF滬深300是壓低結算，因此留意A股逢彈不追高，賣大型股買小型股當作一多一空的鎖單策略為宜。