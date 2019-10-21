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藍天取得雙子星開發案 股價跳空漲停慶賀

2019-10-21 10:07經濟日報 記者謝艾莉／台北即時報導

藍天（2362）受惠於台北雙子星開發案將由藍天宏匯集團出線，增添利多，今日一開盤就跳空漲停、來到每股33.45元，越過所有均線。

藍天受惠於品牌客戶積極為中國十一長假及雙十一銷售黃金檔期備貨，第三季筆電出貨逐月增溫，帶動單季營收達59.36億元，創下八季以來新高。累計前三季合併營收達166.03億元，亦改寫歷年同期新高。雖然第4季營運恐降溫，不過下半年還有處分日本東京物業入帳，預估下半年營收及獲利會比去年同期成長。

藍天電腦上周五表示，與宏匯公司將全力配合主辦機關台北市政府捷運局，積極推動雙子星案往前邁進 。在此有三點說明，一、藍天宏匯集團自決定投標時起，就已作好充分準備，未來一定全力以赴。

藍天表示，第二，我們是100%台灣企業、100%本土資金。藍天電腦創立至今已36年，股票上市22年，股東人數3萬多名。宏匯集團自2014年起與雙北市政府共同合作推動公共建設，目前共有三大BOT開發案，投資金額超過新台幣150億元，並即將在明年第1季起陸續完工開幕營運。

第三、我們是一個有豐富能力與經驗，誠信踏實的團隊。本於信心和使命感，許崑泰董事長帶領團隊，結合國際、國內一流頂尖好手，投入這個象徵台灣新門戶的指標開發案。「希望立刻捲起袖子開始工作」，是我們此刻的心情。

藍天表示，許崑泰董事長及藍天宏匯團隊衷心感謝各界的支持與關心，有幸參與雙子星案是此生莫大的榮耀。我們一定全力以赴，立志打造雙子星成為台灣的驕傲，希望透過雙子星讓世界看到台灣的美好，讓全體市民成為最大的贏家。

藍天宏匯團隊日前公布的雙子星案設計模型。圖／聯合報系資料照片
藍天宏匯團隊日前公布的雙子星案設計模型。圖／聯合報系資料照片
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