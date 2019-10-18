期貨商論壇／穩懋期 盯5日線
2019-10-18 02:52
經濟日報 記者王皓正
整理
觀察昨（17）日成交口數較大前20檔個股期貨表現，上漲15檔、下跌五檔；此20檔個股大多以平高盤開出震盪收紅。若進一步觀看連續兩日表現：連續兩日收漲及紅K，且具有高過前日高、低不破前日低的多方慣性，有二檔；連續兩日收跌及黑K，且具有高不過前日高、低破前日低的空方慣性，有三檔。
數據顯示：目前台股處於高檔，個股逐漸出現空方趨勢，在10月14日軋空形態站上萬一關卡後，個股期貨中買盤縮手情況逐漸出現，因此整體盤勢以高檔整理看待。個股期貨中昨日成交口數較大者為市場熱門標的商品鴻海期貨、穩懋期貨、景碩期貨，均為收紅。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
i
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
×
i
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
若以加權指數觀察，本周站穩11,000點關卡，籌碼面持續維持多方優勢，法人持續偏多操作，顯示盤面欠缺利空變數干擾，萬一關卡越來越穩固。加上美中後續談判要延到11月中川習會才有望定案，在不確定性變數排除下，有利台股走勢偏多發展。
技術面觀看，穩懋持續盤堅衝高，連五日收紅為多方指標股，唯短線漲多，可待回測5日均線有守再進場布局；景碩期貨則是漲回測季線有撐後，連拉四根長紅，技術面有望形成W底走勢，但後勢須盡速突破9月中高點，才有望延續偏多走勢。
（兆豐期貨提供）
留言