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期貨商論壇／穩懋期 盯5日線

2019-10-18 02:52經濟日報 記者王皓正整理

觀察昨（17）日成交口數較大前20檔個股期貨表現，上漲15檔、下跌五檔；此20檔個股大多以平高盤開出震盪收紅。若進一步觀看連續兩日表現：連續兩日收漲及紅K，且具有高過前日高、低不破前日低的多方慣性，有二檔；連續兩日收跌及黑K，且具有高不過前日高、低破前日低的空方慣性，有三檔。

數據顯示：目前台股處於高檔，個股逐漸出現空方趨勢，在10月14日軋空形態站上萬一關卡後，個股期貨中買盤縮手情況逐漸出現，因此整體盤勢以高檔整理看待。個股期貨中昨日成交口數較大者為市場熱門標的商品鴻海期貨、穩懋期貨、景碩期貨，均為收紅。

若以加權指數觀察，本周站穩11,000點關卡，籌碼面持續維持多方優勢，法人持續偏多操作，顯示盤面欠缺利空變數干擾，萬一關卡越來越穩固。加上美中後續談判要延到11月中川習會才有望定案，在不確定性變數排除下，有利台股走勢偏多發展。

技術面觀看，穩懋持續盤堅衝高，連五日收紅為多方指標股，唯短線漲多，可待回測5日均線有守再進場布局；景碩期貨則是漲回測季線有撐後，連拉四根長紅，技術面有望形成W底走勢，但後勢須盡速突破9月中高點，才有望延續偏多走勢。

（兆豐期貨提供）

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