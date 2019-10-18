親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

期貨商論壇／選擇權 操作買權

2019-10-18 02:52經濟日報 記者王皓正整理

選擇權合約目前最大獲利中心點11,100點，未平倉最大序列上檔在11,300點，下檔在10,900點，買權賣權波動率降至11.22%及10.82%，未平倉（OI）P/C Ratio降至150.9%大關，顯示目前受中美貿易談判消息持續樂觀，外資調高台積電目標價影響，台股半導體類股走勢相對強勢，帶動資金持續流入台股。

不過美國經濟數據持續疲弱，製造業指數下滑至10年以來新低，分項指數亦呈疲弱，後市投資人在經濟數據走勢疲弱下，需多留意回檔風險，建議若朝多方布局宜多利用買權多頭價差進行操作。

台指期目前上漲超過11,000點，市場樂觀情緒升溫，導致台指期買權價值持續走高；未來台指期行情仍會出現兩大情境，一是以目前籌碼面觀察，外資期貨多單維持在60,000口附近，且選擇權P/C Ratio上升至150以上，顯示市場對台指期未來走勢呈樂觀現象，後市若搭配貿易談判續談，有望帶動台指買權價格攀升，屆時可留意台指選擇權多頭價差部位應用。

第二種情境，需多留意美國經濟是否會衰退，加上目前中美雙方仍有智慧產權、製造2025重點項目仍未談妥，顯示中美貿易戰仍可能再度升溫，後市在利空消息影響台指期行情下，投資人可多利用台指價外賣權為投資部位避險。

（富邦期貨提供）

台指期選擇權
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

台指期 短線正面看待

2019-10-18 02:52

期貨商論壇／穩懋期 盯5日線

2019-10-18 02:52

最牛一輪／良維動能強 凱基94靚

2019-10-17 23:26

全民權證／大宇資 瞄準價平

2019-10-17 23:26

全民權證／嘉澤 二檔有潛利

2019-10-17 23:26

聯茂、金居 四檔放閃

2019-10-17 23:26

致伸、鈺齊 押逾100天

2019-10-17 23:26

全民權證／穩懋 挑價內外15%

2019-10-17 23:26

熱門文章

財富皓角／台股萬一股票貴 存股如何存到便宜價？

2019-10-17 14:28

台積電Q3獲利1,010.7億元 每股賺3.9元

2019-10-17 13:43

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top