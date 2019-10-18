期貨商論壇／選擇權 操作買權
2019-10-18 02:52
經濟日報 記者王皓正
整理
選擇權合約目前最大獲利中心點11,100點，未平倉最大序列上檔在11,300點，下檔在10,900點，買權賣權波動率降至11.22%及10.82%，未平倉（OI）P/C Ratio降至150.9%大關，顯示目前受中美貿易談判消息持續樂觀，外資調高台積電目標價影響，台股半導體類股走勢相對強勢，帶動資金持續流入台股。
不過美國經濟數據持續疲弱，製造業指數下滑至10年以來新低，分項指數亦呈疲弱，後市投資人在經濟數據走勢疲弱下，需多留意回檔風險，建議若朝多方布局宜多利用買權多頭價差進行操作。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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台指期目前上漲超過11,000點，市場樂觀情緒升溫，導致台指期買權價值持續走高；未來台指期行情仍會出現兩大情境，一是以目前籌碼面觀察，外資期貨多單維持在60,000口附近，且選擇權P/C Ratio上升至150以上，顯示市場對台指期未來走勢呈樂觀現象，後市若搭配貿易談判續談，有望帶動台指買權價格攀升，屆時可留意台指選擇權多頭價差部位應用。
第二種情境，需多留意美國經濟是否會衰退，加上目前中美雙方仍有智慧產權、製造2025重點項目仍未談妥，顯示中美貿易戰仍可能再度升溫，後市在利空消息影響台指期行情下，投資人可多利用台指價外賣權為投資部位避險。
（富邦期貨提供）
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