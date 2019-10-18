台指期 短線正面看待
2019-10-18 02:52
經濟日報 記者王皓正
／台北報導
股期雙市昨（17）日震盪收紅，指數齊步再創波段高點；分析師表示，現階段期現貨逆價差收歛，外資淨多單增加2,673口至5.7萬口，展望盤勢，短線因國際情勢和緩，加上新台幣升值帶動資金回流，台指期可正面看待。
現貨與期貨行情走勢方面，美國公布零售銷售數據不如預期，加上半導體大廠艾斯摩爾財報顯示銷售情況不佳，三大指數周三跌0.1%~0.3%不等，費半指數下挫1.47%。
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美股電子盤昨天持續走低，加權指數小幅開低後狹幅震盪，盤面台積電表現相對疲軟以跌1.01%作收，所幸其他電子股普遍走高。
尤其聯發科相對強勁，鴻海也在10時過後逐漸出現強勁買盤進場，讓加權指數午盤過後翻紅再創波段新高，終場收11,186點，漲24點。
期貨表現上，早盤因電子類股表現較為疲軟，台積電股價回檔，限縮台指期昨天多頭表現，不過盤中鴻海和聯發科等權重股買氣回溫，推升台指期再寫波段高點。
價差方面，台指期逆價差收歛至28.88點，電子期逆價差縮至0.69點，金融期逆價差擴至3.4點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分三大法人買超100.8億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加3,210口至29,470口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加2,673口至57,752口。
至於十大交易人中特定法人，全月台指期淨多單則增加2,606口至23,143口。
永豐期貨指出，加權指數昨天連四日收漲直逼11,200點關卡，雖然量能略為縮減，顯示高檔追價力道稍有觀望縮手現象，但日K呈現紅K留下影線，技術面多方力道氣盛，短線不建議預設立場猜頭作空。
群益期貨表示，目前外資期現貨同步作多，自營商選擇權中性偏多，整體籌碼面偏多格局。
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