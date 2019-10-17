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貿易戰利多多數發酵 台指期回歸基本面

2019-10-17 11:51經濟日報 記者林婉琪／台北即時報導

美國9月零售銷售數據不佳，中國承諾採購美國農產品仍有疑慮，美股三大指數下跌；台美股市連動性高，台指期在連續三天反映貿易戰利多後，今（17）日呈現震盪整理格局，市場分析師則認為，時逢第3季財報發佈期，股市將回歸基本面。

兆豐期貨經理郭偉政表示，10月連假過後，台指終於收復「萬一」關卡，目前均線呈現全面多頭排列，只要後續走勢價量配合得宜，且台指回檔不破前低、反彈必過前高的多頭慣性延續，多方再創新高的走勢仍可望延續。

另就基本面來看，10月美中貿易協商有不錯的結果，然而仍須等待後續協商，及11月智利APEC高峰會上川習見面才有望簽訂最後協議，才能真正結束紛擾多時的中美貿易糾紛戲碼，因此目前中美貿易協商空窗期時，只要雙方不對外放話，走勢將回歸經濟基本面變化而定。

最後就籌碼面來看，外資於周三現貨買超93.31億元；台指期（含小台）淨多單留倉部位增至5.59萬口，選擇權淨空單部位降至0.15萬口。外資期現貨昨日皆出現買進，整體外資法人籌碼面仍維持偏多。

綜合以上分析，本周美國金融股財報表現亮眼，雖然經濟數據不如預期但也使Fed降息機率大增，加上美中貿易協商進入尾聲，在缺乏利空變數影響下，有利本周台指多方走勢再延續。

操作上，宜留意法人期現貨籌碼數據變化、美、台股第3季財報，以及英國與歐盟脫歐協議。

財報外資台指期
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