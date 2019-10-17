期貨商論壇／台積期 逢回買進
2019-10-17 00:41
經濟日報 記者王皓正
整理
美中貿易戰第13輪協商已經結束，雙方達成初步協議，緊張氛圍緩解，加上台積電（2330）7奈米技術領先，良率受到肯定，帶動整體營收超乎預期，諸多利多推升台積電股價屢創新高。
台積電9月營收達到1,022億元，雖然較8月營收縮減，但比去年同期增加7.6%，更是連續四個月皆較前一年同期增加，表現相當亮眼。
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從技術面觀察，台積電股價目前位於高檔區，已從2019年1月4日低點206.5元一路走高，中長期均線上揚，屬於多頭趨勢，昨（16）日更是創新高，一度來到298元，今年整體漲幅高達31.4%，相當可觀，顯示台積電是一間深受投資人喜愛之獲利良好的好公司。進一步從籌碼面來看，近期外資大幅買超台積電，整體持股比增至78.2%，現股籌碼相對穩定；但仍要注意外資是否逢高大幅出脫股票。
台積電法說會將於今（17）日舉行，股價已先行反應走高，顯示市場看好其未來營運，接下來可留意台積電股價走勢，如拉回可逢低買入。（統一期貨提供）
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