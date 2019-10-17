期貨商論壇／原油期 短線偏空
2019-10-17 00:41
經濟日報 記者王皓正
整理
國際貨幣基金（IMF）最新全球經濟展望中再度調降2019年全球GDP成長預期，歐元區與德國的經濟現況指數未見好轉，市場擔憂全球能源需求不足使得15日11月輕原油期貨連續第二天回檔並同時跌破短、中期均線支撐，收盤下跌1.5%以52.81美元作收。
國泰期貨分析師吳佩奇表示，雖然石油輸出國組織（OPEC）月報顯示在沙烏地阿拉伯帶領下，會員國10月總計減產131.8萬桶，但美國能源資訊局（EIA）統計顯示七大頁岩油產區11月的整體產量卻仍持續增加。雖然美聯準會（Fed）宣布購債措施為市場注入流動性，但經濟前景欠佳使得資金轉往避險資產，抵銷基本面改善對價格的支撐。
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臺灣期貨交易所掛牌的布蘭特原油期貨（BRF）保證金以新台幣計價免除匯率風險、200桶契約規模僅為國際輕原油期貨的五分之一，交易時間除涵蓋美股交易時段外亦方便交易人進場避險。短期間國際原油價格仍將由空方主導，美國原油庫存報告將是短線價格變動的觀察重點。（國泰期貨提供）
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