台指期 留意漲多回檔

2019-10-17 03:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ／台北報導



股期雙市昨（16）日震盪收紅，指數齊步再創波段高點；分析師表示，現階段期現貨逆價差擴大，外資淨多單減少2,458口、降至5.5萬口，展望盤勢，由於美股財報、英國脫歐協商等不確定性因素仍存，投資人需留意漲多回檔風險。

現貨與期貨行情走勢方面，中國首度證實貿易談判正向發展，加上摩根大通、嬌生等公司財報表現亮眼，激勵周二美股三大指數大漲收高，終場三大指數漲幅落在0.8%~1.2%，並帶動台指期夜盤上漲0. 5%至11,169點。

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昨天早盤台指期開盤後也有延續多方力道，委買口數大於委買口數2,000多口，但現貨開盤衝高後獲利賣壓逐漸浮現，權值股台積電（2330）、鴻海都出現明顯漲幅收斂，大立光、聯發科、日月光甚至由紅翻黑。所幸資金流向金融股撐盤，加上10時30分過後，台塑、台塑化等塑化類股也有買盤進駐，加權指數始終維持在平盤上，而午盤後接近1時，月結算開始，台積電有明顯買盤拉抬，終場加權指數上漲0.4%至11,162點。

期貨表現上，台指期昨天保持買氣，在整體市場偏多情緒下，終場台指期上漲38點至11,145點，成交口數6.6萬口。價差方面，台指期逆價差擴至17.83點，電子期轉為逆價差1.94點，金融期逆價差1.65點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人買超60億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少793口至2萬6,260口，其中，外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少2,458口至5萬5,079口。

至於十大交易人中的特定法人，全月份的台指期淨多單，則是增加328口至2萬537口。

永豐期貨指出，雖然台積電昨天繼續強漲1%，但大立光跌幅高達2.7%，後續投資人可密切關注台積電法說會的最新動態。

群益期貨表示，外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性偏多，月選偏多不變，整體籌碼面偏多。技術面在量價多頭結構不變，台股呈現多頭排列下，短線拉回仍可偏多操作，台股震盪偏多看待不變。

期貨分析師認為，整體而言，台指期連續三日收漲，並續寫波段高點；目前外資籌碼依舊偏強，資金持續流入支撐行情，且貿易戰和英國脫歐等利空緩解，有助於台指期向上發展，短線可留意美股財報和英國脫歐協商最新發展。