親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

外送員3天2死 勞動部公布UberEats、Foodpanda勞檢

巴黎「紅磨坊」華麗130年：情色爭議下的狂歡舞台

林昌興：美中談和了？ 哪些ETF充滿機會

2019-10-14 10:41經濟日報 高瑜君／台北即時報導

■林昌興（期貨分析師）

雙十節後的第一個交易日，遇上川普釋出善意，對於後美中貿易戰的交易市場，有三方向可供投資人參考。

1.人民幣由貶走升

大陸長假過後，A股出現罕見的低檔三連揚，讓原本技術面高檔回落的大陸股市走出了帶量上攻的契機。雖然上周有著美中貿易談判不明準備加徵關稅的利空氣氛，但是從上証50到中小創業板卻走出了回檔不深、輪動輪漲的多頭格局，配合這幾天人民幣的走勢，短線看來外資開始回流到A股上。

ETF來說，目前看來兩倍槓桿的元大滬深300正 2（00637L）和富邦上証正 2（00633L）上周都出現了三大法人同步買超的格局，因此短線操作上，可關注人民幣升值與ETF的走向是否一致。

2.美中恢復農產品採購

上周最前線提到的農產品，在本周出現了波動大的劇烈變化，由於USDA美國農業部報告顯示庫存增加的影響，黃豆、玉米、小麥下殺後又回到起漲點，不但波動越來越大，加上中國釋出善意願意開始購買美國黃豆的需求之下，就會出現低檔開始拉升的連續機會。

加上近期觀察到農產品都已經跌到近年來的相對低點，比起高高掛的股價指數來說目前就是切入華頓黃豆（00693U）的相對好機會，加上法人已經連續兩周開始買進此ETF將近8,000張，很有可能當作突破的最佳訊號。

3.原油反彈行情

前幾周提過原油下半年的區間落在50至60美元，回到區間底部震盪一周後，因為沙特阿美公司仍然準備IPO，輕原油價格就不太可能持續崩盤，因此在台股休市的這幾天原油大漲回到了54美元的中線關卡，因此本周就可關注被外資法人連續賣超的元大S&P石油（00642U）和元大S&P原油正 2（00672L）是否有回補買盤的推升動力。

只要抓到型態與區間，原油從50美元的上下10美元波動就有20%以上的利潤空間，可成為相較於股票市場之下的低基期商品，在資產配置的角度上是不可或缺的腳色。

興哥TalkShow – ETF最前線單元

林昌興（ETF領航大師）資料來源：林昌興/提供
林昌興（ETF領航大師）資料來源：林昌興/提供
分享

ETF元大人民幣

相關新聞

全民權證／瑞昱 挑價內外20％

2019-10-13 23:18

寶成、六角 四檔活力旺

2019-10-13 23:18

全民權證／緯穎 二檔有看頭

2019-10-13 23:18

全新、宏捷科 押長天期

2019-10-13 23:18

最牛一輪／訊芯績優 中信92搶鏡

2019-10-13 23:17

台積、旺宏 認購聚光

2019-10-13 23:17

期貨商論壇／黃金期 分批布局

2019-10-13 23:08

期貨商論壇／國巨期 盯5日線

2019-10-13 23:08

台指期 多頭號角響起

2019-10-13 23:07

權證教戰／台積電領盤 也要防煙霧彈

2019-10-13 13:26

從期貨看現貨／美股神助攻 台指期結算惹遐思

2019-10-13 13:26
看更多

熱門文章

台積電還能買嗎？八外資財測全都露

2019-10-13 21:46

台股四利多 認錯行情開鑼

2019-10-14 00:30

台積、旺宏 認購聚光

2019-10-13 23:17

大立光股價 八外資喊5字頭

2019-10-13 23:29

升值受惠股 撐盤新亮點

2019-10-13 23:56

第一類接觸／金寶明年營運大爆發

2019-10-13 23:15

台股四家ADR紅通通 可望領漲

2019-10-13 23:26

汽車零件廠 Q4踩油門

2019-10-13 23:13

7奈米產能滿載 台積電17日法說會可望報喜

2019-10-13 16:39

超眾、雙鴻、泰碩 漲相佳

2019-10-13 23:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top