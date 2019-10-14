林昌興：美中談和了？ 哪些ETF充滿機會

■林昌興（期貨分析師）

雙十節後的第一個交易日，遇上川普釋出善意，對於後美中貿易戰的交易市場，有三方向可供投資人參考。

1.人民幣由貶走升

大陸長假過後，A股出現罕見的低檔三連揚，讓原本技術面高檔回落的大陸股市走出了帶量上攻的契機。雖然上周有著美中貿易談判不明準備加徵關稅的利空氣氛，但是從上証50到中小創業板卻走出了回檔不深、輪動輪漲的多頭格局，配合這幾天人民幣的走勢，短線看來外資開始回流到A股上。

就ETF來說，目前看來兩倍槓桿的元大滬深300正 2（00637L）和富邦上証正 2（00633L）上周都出現了三大法人同步買超的格局，因此短線操作上，可關注人民幣升值與ETF的走向是否一致。

2.美中恢復農產品採購

上周最前線提到的農產品，在本周出現了波動大的劇烈變化，由於USDA美國農業部報告顯示庫存增加的影響，黃豆、玉米、小麥下殺後又回到起漲點，不但波動越來越大，加上中國釋出善意願意開始購買美國黃豆的需求之下，就會出現低檔開始拉升的連續機會。

加上近期觀察到農產品都已經跌到近年來的相對低點，比起高高掛的股價指數來說目前就是切入華頓黃豆（00693U）的相對好機會，加上法人已經連續兩周開始買進此ETF將近8,000張，很有可能當作突破的最佳訊號。

3.原油反彈行情

前幾周提過原油下半年的區間落在50至60美元，回到區間底部震盪一周後，因為沙特阿美公司仍然準備IPO，輕原油價格就不太可能持續崩盤，因此在台股休市的這幾天原油大漲回到了54美元的中線關卡，因此本周就可關注被外資法人連續賣超的元大S&P石油（00642U）和元大S&P原油正 2（00672L）是否有回補買盤的推升動力。

只要抓到型態與區間，原油從50美元的上下10美元波動就有20%以上的利潤空間，可成為相較於股票市場之下的低基期商品，在資產配置的角度上是不可或缺的腳色。

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