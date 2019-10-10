親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

宣示3大路線 蔡英文：拒一國兩制是台灣最大共識

NBA因姚明愛死中國 要與陸分手？數據比想像更殘酷

美股走揚帶動台指期夜盤收漲 站回10,900關卡

2019-10-10 10:51經濟日報 高瑜君／台北即時報導

受到長假效應、台積電（2330）攻高後疲弱及市場觀望美中貿易談判，昨（9）日期貨夜盤下午開盤，台指期近月合約開在10,876點，但10分鐘內跌至10,771點，暴跌百餘點，台灣期交所啟動價格穩定措施退單。因美股昨（9）日走揚收盤，台指期夜盤交易今（10）日清晨收盤上漲31點，台指期近月合約收在10,914點。

展望下周，期貨商分析說，主要觀察點在美中貿易談判及台積電後續表現，整體不悲觀，仍偏正向看待，僅高檔風險加劇，預期呈現高檔震盪，而拉回修正是健康的表現，反而有利於下周的回升，操作宜採區間布局。

期交所昨日下午3時9分啟動「動態價格穩定措施」調整並放寬台股期貨及小型台指期貨近月及次近月份契約的即時價格區間上下限，台指期及小台指近月及次近月分契約有較大量的退單，市場估計在10,820點之上都被退單，退單數量約11萬筆。

連假前夕，買氣轉為疲軟，追價力道不足。兆豐期貨分析師盧昱衡說，從技術面來看，台指在創高後回檔，但並不會快速轉空；籌碼面上，外資期貨淨多單減碼7,200口至52,575口，小台指也偏空，顯示多方獲利了結。

不過，市場對美中第13輪高層級貿易談判及對Fed主席鮑爾發表「很快擴張資產負債表」之言論持著正向看法，激勵美股昨日開盤後走揚。

美股昨日終場收盤，道瓊指數收26,346.01點，上漲181.97點、漲幅0.70%；標普500指數收2,919.4點，上漲26.34點、漲幅0.91%；那斯達克指數盤7,903.74點，上漲79.96點、漲幅1.02%；費城半導體指數收盤1,540.85點，上漲26.40點、漲幅1.74%。

期貨台指期
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

責任投資全球發酵！永豐金證券舉辦ESG投資論壇

2019-10-09 14:38

全民權證／超眾動能強 兩檔靚

2019-10-08 23:22

全民權證／聯發科 瞄準長天期

2019-10-08 23:22

全民權證／台積電 選價內外5%

2019-10-08 23:22

智邦、華通 認購發燒

2019-10-08 23:20

全新、穩懋 四檔有潛利

2019-10-08 23:20

M31、緯穎 挑逾三個月

2019-10-08 23:20

期貨商論壇／小大立光期 看俏

2019-10-08 23:09

期貨商論壇／原油期 空方主導

2019-10-08 23:09

台指期 外資加碼多單

2019-10-08 23:09

全民權證／喬山 選逾兩個月

2019-10-07 23:42

全民權證／雙鴻 兩檔有看頭

2019-10-07 23:42

全民權證／訊芯 挑價內外20％

2019-10-07 23:42

華通、川湖 押長天期

2019-10-07 23:42

台積、鴻海 四檔聚光

2019-10-07 23:41

最牛一輪／可成帶勁 永豐92亮眼

2019-10-07 23:41

原相、健策 認購火熱

2019-10-07 23:40

期貨商論壇／全新期 擇機布局

2019-10-07 23:22

期貨商論壇／選擇權 賣出賣權

2019-10-07 23:22

台指期 中性偏多格局

2019-10-07 23:22
看更多

熱門文章

15家金控前3季合賺2964億 9月僅兆豐金獲利成長

2019-10-09 19:24

台積電營收擊敗外資財測 法說會挑戰三個「優於預期」

2019-10-09 19:16

大立光Q3每股賺63.85元 毛利率69.11%

2019-10-09 14:20

這檔熱門ETF申請追募 規模上限達800億元

2019-10-09 22:33

監理沙盒第7案有譜 股票、基金可當日交割

2019-10-09 17:20

建商9月營收出爐 業績兩樣情

2019-10-09 16:52

台積電9月營收1,021.7億元 月減3.7%、年增7.6%

2019-10-09 14:08

大立光獲利狂飆 一路旺到11月

2019-10-10 00:54

台股連失兩關卡收跌127.35點 三大法人賣超122.42億元

2019-10-09 15:11

期交所9日夜盤11萬筆退單 為實施動態價格穩定措施

2019-10-09 18:56

陳仕修賣股票 如興回應：董事長個人財務規劃

2019-10-09 20:32

道瓊重挫313點、連假前賣壓出籠 台股跌127點收10,889

2019-10-09 13:58

南亞科挫 拖累記憶體族群

2019-10-09 14:37

台股大戶人數 衝今年新高

2019-10-10 00:30

電信三雄前9月財報出爐 台灣大穩坐每股獲利王

2019-10-09 19:38

第3季台股交易熱 散戶交易人數創八年新高

2019-10-09 17:14

蘋果強攻AR 炒熱概念股

2019-10-09 23:19

15檔靚股 營收連三月創高

2019-10-09 14:37

15檔營收連三個月創高股 吸睛

2019-10-09 12:24

群創9月合併營收217億元 月增3.1%

2019-10-09 14:50

大立光：持續擴產 新廠房空間年底前用完

2019-10-09 16:48

記憶體Q3需求旺但價格跌 南亞科獲利季減19.8%

2019-10-09 11:57

南港「東區門戶」題材發酵 國產早盤股價漲逾5%

2019-10-09 13:56

和碩9月營收月增高達六成 今年新高

2019-10-09 17:01

走過經營權之爭 雙美、金可-KY股價聯袂大漲

2019-10-09 12:36

仁寶9月營收升29% 緯創多13%

2019-10-09 23:39

群創9月營收月增3.3%、年減11% Q4前景保守看

2019-10-09 14:39

神達9月營收28.19億元 全年可望優於去年

2019-10-09 16:03

長假效應 台股跌破兩關卡

2019-10-10 00:29

看好台積 日資法說前夕調升目標價至330元

2019-10-09 14:37

自行車雙雄 外資喊買

2019-10-09 23:42

大成鋼連4個月營收較去年衰退 第4季展望保守

2019-10-09 18:24

外資挺台積電 目標價喊330元

2019-10-10 01:03

代工廠9月營收 仁寶968.07億元表現最佳、創今年高

2019-10-09 20:18

英業達9月營收月增近一成 法人估Q4營運將走弱

2019-10-09 12:00

大立光Q3EPS 63.85元

2019-10-09 14:27

威潤10月赴美日參展 大秀新品

2019-10-09 20:18

攻5G 聯德接陸手機大單 股價逼近漲停

2019-10-09 14:37

iPhone 11助攻 和碩9月營收月增六成

2019-10-09 17:02

中美晶 將參與朋程現增

2019-10-09 23:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top