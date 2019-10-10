美股走揚帶動台指期夜盤收漲 站回10,900關卡

受到長假效應、台積電（2330）攻高後疲弱及市場觀望美中貿易談判，昨（9）日期貨夜盤下午開盤，台指期近月合約開在10,876點，但10分鐘內跌至10,771點，暴跌百餘點，台灣期交所啟動價格穩定措施退單。因美股昨（9）日走揚收盤，台指期夜盤交易今（10）日清晨收盤上漲31點，台指期近月合約收在10,914點。

展望下周，期貨商分析說，主要觀察點在美中貿易談判及台積電後續表現，整體不悲觀，仍偏正向看待，僅高檔風險加劇，預期呈現高檔震盪，而拉回修正是健康的表現，反而有利於下周的回升，操作宜採區間布局。

期交所昨日下午3時9分啟動「動態價格穩定措施」調整並放寬台股期貨及小型台指期貨近月及次近月份契約的即時價格區間上下限，台指期及小台指近月及次近月分契約有較大量的退單，市場估計在10,820點之上都被退單，退單數量約11萬筆。

連假前夕，買氣轉為疲軟，追價力道不足。兆豐期貨分析師盧昱衡說，從技術面來看，台指在創高後回檔，但並不會快速轉空；籌碼面上，外資期貨淨多單減碼7,200口至52,575口，小台指也偏空，顯示多方獲利了結。

不過，市場對美中第13輪高層級貿易談判及對Fed主席鮑爾發表「很快擴張資產負債表」之言論持著正向看法，激勵美股昨日開盤後走揚。

美股昨日終場收盤，道瓊指數收26,346.01點，上漲181.97點、漲幅0.70%；標普500指數收2,919.4點，上漲26.34點、漲幅0.91%；那斯達克指數盤7,903.74點，上漲79.96點、漲幅1.02%；費城半導體指數收盤1,540.85點，上漲26.40點、漲幅1.74%。