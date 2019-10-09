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最牛一輪／訊芯放閃 中信92喊衝

2019-10-09 00:34經濟日報 記者 黃力

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供
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訊芯-KY（6451）在法人積極布局下，日K連六紅，法人指出，該公司除了切入量產100G和400G光收發模組系統級封裝，也打進5G相關功率放大器和毫米波天線等系統級封裝供應鏈，後市營運有撐。

看好訊芯-KY股價後市表現的投資人，可留意連結的權證為訊芯中信92購01（046339），目前處價內6.9%，有效槓桿為2.61倍，剩餘天數140天。

5G
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