元富證券智能行動選股APP 榮獲金彝獎

2019-10-07 12:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



元富證券「智能行動選股APP」繼6月獲得國家品牌玉山獎「最佳產品獎」，近期再度傳出捷報，勇奪第15屆中華民國證券暨期貨金彝獎「傑出金融創新獎」的殊榮，屢屢獲獎顯見元富證券在數位金融的經營成果，及實踐普惠金融的價值備受市場肯定。

元富證券總經理李明輝說，元富因深刻體會到投資人的選股需求，獨家開發「智能行動選股APP」，期盼幫助投資人更有效掌握股市脈動，提高投資獲利機會。

「智能行動選股APP」共有四大特色，第一「八方選股，秒速完成」，淺顯易懂的八方選股操作介面，投資新手也能輕鬆選出投資標的股；第二「DIY結合組組樂，自組選股」，提供投資人自行組合選股策略，打造股市老手的專屬選股專區；第三「掌握關鍵籌碼趨勢」，個股分析提供主力大戶近期關鍵券商布局市況，完整掌握個股籌碼動向；第四「完整股票健診功能」，提供庫存、自選及個股的股票健診及決策功能，方便投資人檢視個股體質，決定汰弱留強或擇優佈局。

元富「智能行動選股APP」充分運用了Fintech AI技術及大數據分析結合元富投顧精心研究的選股模型，達到隨時隨地都可即時選出投資標的，蔚為投資人在投資理財選股上的最佳夥伴，並有效地突破投資人選股上的資訊盲點，冀在「智能行動選股APP」的輔助下能提高投資勝率獲利；目前提供5日免費試用期，歡迎投資大眾多下載使用。

李明輝表示，金彝獎是國內證券、期貨業界最高榮譽獎項，主要表揚對證券期貨業界貢獻卓著之菁英、特殊貢獻、傑出表現或為公司創造卓越績效表現者，此次「智能行動選股APP」能獲得此份殊榮，對元富實為高度的肯定與激勵，未來也將持續精進數位金融及普惠金融服務，尤其在行動理財上，更將積極投入相關資源，打造投資人的理財最佳利器，以滿足投資族的多元理財需求，並朝向全方位數位券商發展邁進。