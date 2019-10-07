林昌興：景氣衰退原油跌 搶金搶糧不手軟

2019-10-07 10:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



▇期貨分析師 林昌興

上周雖然陸股長假休市，但美股美元的波動已經開始上升，第四季一開始由那斯達克帶動的回檔只持續兩日，又見多頭反攻，因此，目前股市震盪應採取高拋低吸策略，並將部分資產轉往商品類來分散風險。

1.農產品相對低檔

今年在中美貿易戰以來，美國的農產品7月以後，出現了雪崩式的下跌，比起高高掛的股市，目前黃豆玉米小麥等都落在區間的相對低檔，除了可以透過CBOT操作海外期貨外，在台灣也可以選擇透過ETF來捕捉真正的農產品波動（非農糧類基金），例如，華頓黃豆（00693U）

就是原汁原味投資黃豆商品期貨的純正ETF，這樣好處是不用每天晚上盯著黃豆期貨操作，只要逮到波段行情就可以簡單參與獲利，觀察上周外資大買此檔ETF有5,933張，可當作啟動的第一個訊號。

2.原油景氣衰退

連續跌了三周原油回到起漲點，本波又回到預期的區間低點50美元，就型態而言，輕原油目前屬於橫向整理格局，因此，到了底部就應該耐心等待時間換取空間。就籌碼面解讀，上周看到三大法人大砍元大S&P原油正2（00672L）)高達77萬張，因此，短線不適合加槓桿買進輕原油期貨商品，不過，來到相對底部倒是可以開始留意元大S&P石油1倍ETF（00642U）無槓桿的資產配置部位，等三大法人不再賣超時，才可以分批開始進場囤貨等待反彈契機。

3.黃金捲土重來

前一波從1,300美元拉到1,566美元後，黃金已經連續回檔四周來到季線關卡，就全球投資ETF的黃金買家來說，不但沒有撤退，反而加碼黃金，就是看好通膨與降息循環下的中長期黃金投資策略，經過研究統計，黃金多空的周期循環約為6~8年，因此，自2012金價1,920美元跌下後，剛好現在處於打完底後的起漲攻擊區，因此，若在股市場暫時沒有投資方向的話，逢回可考慮建立一些基本黃金ETF部位，也可分散股市下跌的風險。