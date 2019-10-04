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期貨商論壇／台達電期 保守看

2019-10-04 00:40經濟日報 記者王皓正整理

本月來美國股市表現疲軟，先是10月1日公布的美國ISM製造業PMI連兩個月低於50榮枯線下、且創下2009年7月以來的新低，接著是10月2日的ADP私人就業數據也低於預期，經濟放緩憂慮再度升溫，日圓、黃金、債券都出現走高，而美股三大指數則在10月剛開始的前兩天就創造了2%~3%不等的高跌幅，且美股技術面顯然也打出較不利多方的頭部型態，在台股方面，投資人可挑選體質上及外資較不看好的個股，做為率先調降持股的標的。

外資9月9日以來已連17個交易日賣超台達電（2308），反觀加權指數在同期則是向上挑戰萬一關卡，在10,900點關卡附近進行震盪，而台達電遭到外資拋售的主因，來自筆電、電信電源供應器需求疲軟，且工業自動化業務尚未復甦，第3季及全年營收與獲利表現恐不如預期。

技術面來看，台達電目前的股價跌破年線，短中長期均線空頭排列，雖然近日受到台股強勢支撐帶動下出現反彈，但幅度也不大未能站回今年5月24的頸線反壓，短期股價仍是比較偏弱勢的格局。因此基於技術面、籌碼面都尚未出現偏多跡象，加上在美股有轉弱跡象的同時，投資人可適度利用臺灣期貨交易所的台達電股票期貨多空靈活特性，來適度參與台達電轉弱的修正行情，惟須嚴設停損停利機制。（永豐期貨提供）

台達電臺灣期貨交易所美股
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