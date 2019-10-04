期貨商論壇／原油期 短線偏空

2019-10-04 00:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 整理



美製造業ISM指數跌至47.8的十年新低、標普500成分股第3季整體獲利較去年同期下降近4%，更有多家科技公司調降本季財測。經濟數據疲弱、貿易戰造成的不確定性發酵，使美股道瓊指數兩天內跌逾800點。美國原油庫存連三周增加，使周三11月輕原油期貨再出現較大跌幅，帶量實體長黑K棒不但跌破53美元整數關卡、價格亦接近8月初低點位置，收盤跌1.8%，收52.64美元。

國泰期貨分析師吳佩奇表示，近兩日美股連續下跌、經濟數據表現不佳，資金轉向避險資產是近期原油期貨價格大幅下跌的主因。基本面部分，美國能源情報署（EIA）資料顯示上周美國煉油設備產能利用率下滑至86.4%的近低，但原油庫存連三周增加提升了原油市場供過於求的機率。在籌碼面部分，截至9月24日當周美國商品期貨交易委員會（CFTC）大額交易人報告中，管理基金在輕原油與布蘭特原油期貨的多頭部位同步減少，顯示資金抽離風險資產的現象仍在。

預計短期間國際原油價格仍將由空方主導，期交所掛牌的布蘭特原油期貨（BRF）保證金以新台幣計價、200桶的契約規模僅為國際輕原油期貨的五分之一。除了美中貿易談判外，將公布的非農就業數據與服務業PMI指數的表現將是影響原油價格短線變動的觀察重點。（國泰期貨提供）