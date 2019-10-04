台指期 恐還有修正空間

2019-10-04 00:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ／台北報導



股期雙市昨（3）日震盪收黑，指數齊步失守10,900點；分析師表示，現階段期現貨實質逆價差擴大，外資淨多單小增278口至5.4萬口，展望盤勢，因全球貿易紛爭有擴大傾向，配合美國製造業數據不佳，台指期恐尚有修正空間。

現貨與期貨行情走勢方面，美國周三公布ADP就業數據不如預期，再度引發市場擔憂經濟放緩，三大指數收跌1.5%~1.9%且連二日以長黑作收，台指期夜盤也下跌0.8%以10,835點作收。

台指期昨天早盤以10,827點下跌開出後，行情一度擴大跌幅下殺至10,773點，不過現貨開盤後買盤陸續低接進場，台積電（2330）、鴻海、大立光、台塑等權值股幾乎都呈現開低殺低走高的格局。台股跌幅從最大1.2%收斂至收盤的0.6%，而櫃買指數更是由黑翻紅，明顯強於日韓股市逼近2%的高跌幅，終場加權指數下跌0.6%至10,875點。

期貨表現上，台指期昨天盤初開低，一度回測至10,773點，所幸市場低接意願不弱，盤中跌幅收斂並回到10,800點上方，終場以下跌72點至10,851點作收，成交口數9.7萬口。

價差方面，台指期逆價差縮至24.91點，電子期逆價差縮至1.44點，金融期逆價差縮至0.3點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超111億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加1,047口至24,798口，其中，外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加278口至54,447口。

至於十大交易人中的特定法人，全月的台指期淨多單，則是增加2,011口至20,741口。

永豐期貨指出，技術面觀察，昨天日K以短紅棒帶長下影線作收，月線支撐也在盤中失而復得，形態上10,800點附近似乎支撐力道較強勁。但還是必須提醒投資人，台股雖近期相對美股抗跌，但若未來國際股市賣壓持續擴大，台股也難以置身事外，操作上仍需提高風險意識。

期貨分析師認為，整體而言，台指期昨天收長下影線，守10,800點和月均線水位，下檔支撐尚存；但近期全球貿易紛爭仍有擴大傾向，預期下周美中兩國的正式協商不易有所突破，配合近期美國製造業數據不佳，台指期恐尚有修正空間。