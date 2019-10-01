美國那斯達克100期貨及富櫃200 同日問市

2019-10-01 19:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王奐敏 ╱即時報導



臺灣期貨交易所與證券櫃檯買賣中心1日上午舉辦「美國那斯達克100指數期貨及櫃買富櫃200指數期貨上市」暨「華南永昌富櫃200報酬指數ETN上櫃掛牌」，期交所是美國那斯達克100指數美國境外唯一獲授權掛牌交易所，期交所也期許，年底前那斯達克100指數期貨日均量達到1,000口，富櫃200指數期貨日均量達到500口。

期交所也是除美國外，同時掛牌三項美股指數期貨，包括美國道瓊期貨、標普500期貨及那斯達克100期貨的交易所。「富櫃200期貨」則是期交所在2007年推出非金電期貨及櫃買期貨以來，睽違12年再推出的本土指數期貨商品。

櫃買中心董事長陳永誠表示，櫃買中心今年3月27日發布櫃買富櫃200指數，已成為追蹤上櫃股票市場走勢的最佳指標，網羅200家具流動性且市值規模大的上櫃股票，可忠實反應上櫃市場漲跌趨勢。目前已經有六家券商發行11檔權證商品，而1日「富櫃200指數期貨」、「富櫃200報酬指數ETN」以及元大期貨的「富櫃200牛熊權」等三種指數化商品在同一天問市，將帶給證券及期貨市場參與者更多樣的投資、套利與避險的選項，也帶來證券及期貨市場交易新動能。

期交所總經理黃炳鈞說明，為了做出市場區隔，富櫃200期貨契約乘數設為每點指數新台幣50元，以目前富櫃200指數換算，契約規模約一口29萬元，與大台一口約216萬元相比，交易門檻較低。2017年5月推出的美國道瓊期貨，目前日均量有9,700口。

櫃買中心總經理李愛玲指出，櫃買市場日均量有300億元以上，自然人占了七至八成，自然有避險與套利的需求。尤其部分中小型股沒有個股期貨避險，富櫃200指數前五大產業有半導體、生技、電子零組件、電腦及周邊，以及光電，會是投資人很好的避險工具。至於富櫃200報酬指數ETF，預計2020年第2季有機會推出。