美國那斯達克100期貨上市 紐約大樓見臺灣期交所標章

2019-10-01 12:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃力 ╱即時報導



期交所今（1）推出土洋兩項新商品「櫃買富櫃200指數期貨」與「美國那斯達克100期貨」，使期貨商品更臻完備。

當中，期交所為美國境外第一家掛牌那斯達克100期貨，也是除美國外，同時掛牌三項美股指數期貨之交易所（美國道瓊期貨、標普500期貨及那斯達克100期貨），提供交易人以新台幣計價無需承擔匯率風險。