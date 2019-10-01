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影／期交所美國那斯​達克100指數期貨掛牌上市

2019-10-01 12:21聯合報系攝影中心 記者陳正興╱即時報導

台灣期交所推出美國那斯達克100指數期貨今日正式掛牌，在櫃買中心舉行啟動儀式，金管會副主委張傳章、櫃買中心董事長陳永誠、期交所董事長許虞哲與那斯達克代表Robert Hughes等人一同啟動；台灣是第一個海外被授權的市場，台灣交易人也特別喜歡科技股，期貨業者預估會很受市場歡迎。

「美國那斯達克100指數期貨及櫃買富櫃200指數期貨上市暨華南永昌富櫃200報酬...
「美國那斯達克100指數期貨及櫃買富櫃200指數期貨上市暨華南永昌富櫃200報酬指數ETN上櫃掛牌」典禮上午舉行，金管會副主委張傳章（中）、櫃買中心董事長陳永誠（右五）、期交所董事長許虞哲（左五）與那斯達克代表Robert Hughes（左四）一同代表啟動儀式。記者陳正興／攝影
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「美國那斯達克100指數期貨及櫃買富櫃200指數期貨上市暨華南永昌富櫃200報酬...
「美國那斯達克100指數期貨及櫃買富櫃200指數期貨上市暨華南永昌富櫃200報酬指數ETN上櫃掛牌」典禮上午舉行，期交所董事長許虞哲（左）與那斯達克代表Robert Hughes（右）互相致贈禮物。記者陳正興／攝影
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「美國那斯達克100指數期貨及櫃買富櫃200指數期貨上市暨華南永昌富櫃200報酬...
「美國那斯達克100指數期貨及櫃買富櫃200指數期貨上市暨華南永昌富櫃200報酬指數ETN上櫃掛牌」典禮上午舉行，期交所董事長許虞哲（左）與那斯達克代表Robert Hughes（右）互相致贈禮物。記者陳正興／攝影
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