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竹市正常上班課 網友灌爆林智堅臉書

米塔增強逼近！ 六縣市停班課 雨量集中今晚至明晨

期交所 兩新商品掛牌

2019-09-30 06:51經濟日報 記者王皓正／台北報導

期交所為滿足交易需求，積極接軌國際市場，將於今（30）日推出土洋兩項新商品「櫃買富櫃200指數期貨」與「美國那斯達克100期貨」，不僅使期貨商品更臻完備，更將為期貨市場添新成長動能。

「富櫃200期貨」是期交所繼2007年推出非金電期貨及櫃買期貨以來，睽違12年再推出的本土指數期貨商品。

期交所總經理黃炳鈞指出，台股集中市場站穩萬點已是歷史最長紀錄，而上櫃股票市場規模持續成長、且交易活絡，上櫃股票股性活潑深受投資人青睞，預估富櫃200期貨上市首年的日均量為500口。

富櫃200期貨標的為櫃買富櫃200指數，成分股由代表臺灣中小型股票之櫃買市場中，選取市值及流動性最佳200檔上櫃股票，該指數涵蓋櫃買市場市值七成及成交值九成，成分股以電子及生技產業為主（市值權重約86%）。

黃炳鈞表示，富櫃200期貨是期交所提供投資人參與櫃買中小型股漲跌的另一交易管道，亦可作為權證、ETN及相關商品發行業者避險及增益工具，創造期貨與現貨市場雙贏與共榮。

考量櫃買市場自然人參與比例較高，富櫃200期貨採小規格設計，契約乘數設為每點指數新台幣50元，以目前富櫃200指數換算，契約規模約29萬，交易門檻較低，相當適合一般交易人參與。

另一方面，期交所近年在推動國外知名指數期貨商品上市不遺餘力，繼成功推出美國道瓊及標普500期貨，並考量國人對美國股市有高度興趣，再推出那斯達克100股價指數期貨，預期那斯達克100期貨上市首年的日均量為1,000口。

黃炳鈞指出，國人複委託芝加哥商業交易所（CME）E-mini那斯達克100股價指數期貨去年總交易量超過176萬口，可以看出國人對於那斯達克100股價指數商品具有交易需求，期交所因應市場需求推動本商品上市。

美國那斯達克100股價指數由那斯達克交易所（Nasdaq）編製，成分股為那斯達克前100大公司，為科技類股脈動的重要指標。

值得一提的是，期交所為美國境外第一家掛牌那斯達克100期貨，也是除美國外同時掛牌三項美股指數期貨之交易所（美國道瓊期貨、標普500期貨及那斯達克100期貨），提供交易人以新台幣計價無需承擔匯率風險，可享一站式購足之服務。

期貨那斯達克期交所

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