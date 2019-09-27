親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

郭台銘「無黨一身輕」！國民黨依程序註銷黨籍

智伸科公布重大訊息 9月30日暫停交易

2019-09-27 18:47經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

證交所表示，智伸科因有重大訊息待公布，30日起普通股暫停交易，以其為標的之認購（售）權證同步暫停交易，待智伸科公布前開重訊息後，再申請恢復交易。

智伸科認購證交所

相關新聞

財富新思維／美股指數 其實與GDP相關達9成

2019-09-27 14:24

期貨商論壇／可成期 中性偏多

2019-09-27 00:57

期貨商論壇／選擇權 操作賣權

2019-09-27 00:57

台指期 外資加碼多單

2019-09-27 00:56

最牛一輪／同欣電利多 元富92靚

2019-09-26 23:34

全民權證／智伸科 選逾90天

2019-09-26 23:34

全民權證／微星 挑價內外10％

2019-09-26 23:34

全民權證／台積電 二檔搶鏡

2019-09-26 23:34

瑞昱、譜瑞 四檔有看頭

2019-09-26 23:34

漢唐、創意 押寶長天期

2019-09-26 23:34

華新科、信昌電 認購夯

2019-09-26 23:34

黃金期 拉回不破季線可分批布多

2019-09-26 14:36

台指期高檔露疲態 防不進則退

2019-09-26 14:36

全民權證／華通 兩檔後市俏

2019-09-25 23:42

全民權證／神盾 挑價內外10％

2019-09-25 23:42

最牛一輪／可成績優 台新92亮眼

2019-09-25 23:42

穩懋、宏捷科 四檔聚光

2019-09-25 23:42

利勤、鈺齊 認購吸睛

2019-09-25 23:42

金可帶勁 瞄準長天期

2019-09-25 23:39

期貨商論壇／日月光期 設停損

2019-09-25 23:17

期貨商論壇／原油期 偏空操作

2019-09-25 23:17

台指期 強勢格局降溫

2019-09-25 23:17

全民權證／康控 兩檔有看頭

2019-09-24 23:29

全民權證／義隆 選逾二個月

2019-09-24 23:29

全民權證／緯軟 挑價內外10％

2019-09-24 23:29

最牛一輪／中美晶整軍 中信8C力挺

2019-09-24 23:29

瑞昱、啟碁 四檔錢景俏

2019-09-24 23:29

大宇資、鈊象 押長天期

2019-09-24 23:29

京元電、微星 認購搶鏡

2019-09-24 23:29

期貨商論壇／選擇權 多頭轉弱

2019-09-23 23:41

期貨商論壇／欣興期 短線強勢

2019-09-23 23:41

選擇權保證金 將調整

2019-09-23 23:41
看更多

熱門文章

被動元件大單湧現 Q4市況不淡

2019-09-26 23:39

台積電股價飆272.5元歷史新高 市值衝破7兆同創新高

2019-09-27 09:25

外資Q3以來賣超464.67億 買超最愛前10檔出列

2019-09-27 11:04

低基期傳產股 亮點

2019-09-27 00:43

台積目標價 超過300元

2019-09-26 23:37

旺宏奪美機上盒大單 法人看好Q3營運

2019-09-26 23:54

汽車股七精兵 催油門

2019-09-27 00:45

亞泥 今年獲利拚新高

2019-09-26 23:54

國巨、華新 集團作帳行情燒

2019-09-27 01:02

台積電7奈米爆發！營收旺季更旺 市值一舉突破7兆大關

2019-09-27 11:38

禁售令豁免恐沒了／華為概念股 臉綠了

2019-09-27 14:24

台燿、寶雅 法人力挺

2019-09-27 00:47

OPPO推新機 聯發科受惠

2019-09-26 23:54

台股開高走低下跌42點收10,829 周線終止連五紅

2019-09-27 13:46

高通攻穿戴 台系鏈樂

2019-09-26 23:54

嘉彰 今年EPS挑戰5元

2019-09-26 23:54

就市論勢／半導體、伺服器 可留意

2019-09-26 23:58

佳世達 進入聚碩董事會

2019-09-26 23:54

安防產品出貨優於預期 晶相光營收拚增20％

2019-09-26 23:54

中裕愛滋新藥TMB-355 獲歐盟上市核准

2019-09-27 09:49

日系外資喊減碼 調降世界先進目標價至55元

2019-09-27 12:51

美光盤後慘跌近7% 南亞科記憶體族群同挫

2019-09-27 10:45

投信本季獨買超113.06億 買超這幾檔最多

2019-09-27 11:29

智伸科30日暫停交易 重大訊息待公布

2019-09-27 18:00

拿到美國機上盒大單 旺宏逆勢揚

2019-09-27 14:24

旺宏19奈米SLC NAND攻進美國機上盒市場 股價逆勢上漲

2019-09-27 11:32

特斯拉上海廠年底交車 貿聯下半年車用線束拉貨旺

2019-09-27 11:57

被動元件市況回溫 國巨華新科第4季業績看穩

2019-09-27 10:20

樺漢西進 設投資公司

2019-09-26 23:54

華新科、信昌電 認購夯

2019-09-26 23:34

明安 強攻碳纖維複材

2019-09-26 23:55

台指期 外資加碼多單

2019-09-27 00:56

權王目標價 4外資挺上300元概念股樂

2019-09-27 14:24

安碁拓海外 首站泰國

2019-09-26 23:55

豐興、東鋼 調降廢鋼價

2019-09-26 23:54

研調示警 面板恐一路淡到明年Q1

2019-09-27 14:16

燁聯盤價 連四月上調

2019-09-26 23:55

外資持股衝今年高點 光洋科逆勢開紅

2019-09-27 09:35

外資轉賣超 面板雙虎友達、群創股價下挫

2019-09-27 13:08

佳世達入主聚碩董事會添話題 早盤股價帶量上攻

2019-09-27 09:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top