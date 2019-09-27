親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

美副助卿批陸改變兩岸現狀 近期將訪台

期貨商論壇／可成期 中性偏多

2019-09-27 00:57經濟日報 記者林婉琪整理

金屬機殼大廠可成（2474）（GXF）8月合併營收87.38億元，在稼動率拉升下，營收月增0.6%，年增4.7%，為近九個月高點，前八月累計營收492.9億元，年減13.54%，預期9月營收仍可維持8月水準，整體第3季業績將優於第2季。

可成於16日除息12元，除息參考價為223元，25日完全填息達陣，成為少數完全填息的蘋果概念股。受惠蘋果iPhone 11新機上市，主打高性價比，獲得市場好評，也帶動供應鏈業績行情。

展望下半年，可成董事長洪水樹曾在股東會後指出，下半年起可望逐季走揚，將較上半年有顯著成長，主因在市場庫存歷經二季去化，已消化差不多，預期產能利用率將回歸合理水準，營運可望明顯跳升，第4季也將不錯，惟貿易戰使市場變數相對變多。就技術面觀察，可成股價目前位於短期均線糾結位置，維持橫盤整理走勢，持續沿著月線向上墊高，月季線於底部交叉向上，有利後續多頭續攻，蓄勢挑戰前波高點，整體型態為偏多架構，因此建議以中性偏多看待為宜。

操作策略上，建議投資人可利用可成個股期貨（GXF）短線上股價未跌破月線以前，逢拉回即可分批進場買進，由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，投資人宜衡量自身投資能力適度作加減碼的動作，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。（元富期貨提供）

可成營收

相關新聞

華新科、信昌電 認購夯

2019-09-26 23:34

期貨商論壇／選擇權 操作賣權

2019-09-27 00:57

台指期 外資加碼多單

2019-09-27 00:56

最牛一輪／同欣電利多 元富92靚

2019-09-26 23:34

全民權證／智伸科 選逾90天

2019-09-26 23:34

全民權證／微星 挑價內外10％

2019-09-26 23:34

全民權證／台積電 二檔搶鏡

2019-09-26 23:34

瑞昱、譜瑞 四檔有看頭

2019-09-26 23:34

漢唐、創意 押寶長天期

2019-09-26 23:34

黃金期 拉回不破季線可分批布多

2019-09-26 14:36

台指期高檔露疲態 防不進則退

2019-09-26 14:36

全民權證／大立光 選逾100天

2019-09-25 23:42

全民權證／華通 兩檔後市俏

2019-09-25 23:42

全民權證／神盾 挑價內外10％

2019-09-25 23:42

最牛一輪／可成績優 台新92亮眼

2019-09-25 23:42

穩懋、宏捷科 四檔聚光

2019-09-25 23:42

利勤、鈺齊 認購吸睛

2019-09-25 23:42

金可帶勁 瞄準長天期

2019-09-25 23:39

期貨商論壇／日月光期 設停損

2019-09-25 23:17

期貨商論壇／原油期 偏空操作

2019-09-25 23:17

台指期 強勢格局降溫

2019-09-25 23:17

全民權證／康控 兩檔有看頭

2019-09-24 23:29

全民權證／義隆 選逾二個月

2019-09-24 23:29

全民權證／緯軟 挑價內外10％

2019-09-24 23:29

最牛一輪／中美晶整軍 中信8C力挺

2019-09-24 23:29

瑞昱、啟碁 四檔錢景俏

2019-09-24 23:29

大宇資、鈊象 押長天期

2019-09-24 23:29

京元電、微星 認購搶鏡

2019-09-24 23:29

期貨商論壇／選擇權 多頭轉弱

2019-09-23 23:41

期貨商論壇／欣興期 短線強勢

2019-09-23 23:41

選擇權保證金 將調整

2019-09-23 23:41
看更多

熱門文章

存股怎麼選？這幾檔連五年殖利率逾6％

2019-09-26 11:21

MLCC第4季估跌幅收斂 國巨華新科股價走堅

2019-09-26 10:29

聯電獲准收購日本三重富士通 股價攀2個月高

2019-09-26 10:12

台積電下半年營收估增32％ 業界水準3倍

2019-09-26 09:48

彭博：台灣債券ETF 可打亞洲盃

2019-09-26 17:06

財經作家游庭皓：全球降息潮 存股好時機？

2019-09-26 09:32

京華城轉型商辦但市場存疑慮 中石化、中工股價跌

2019-09-26 12:19

被動元件股補漲 法人：想追先看基本面

2019-09-26 19:01

外資調高台積電目標價至320元 市值再戰7兆元

2019-09-26 12:21

大飲8月單月虧轉盈 小賺3萬

2019-09-26 19:49

華為供應鏈復活 大立光衝上2個月新高

2019-09-26 13:48

台股逢反壓收黑 法人：整理後仍可續強

2019-09-26 14:26

10月5日(周六)補行上班 股市不交易亦不交割

2019-09-26 08:20

華為5G出貨順暢 大立光股價創波段新高

2019-09-26 11:06

信邦五大產品線同步成長 股價跌深反彈

2019-09-26 09:56

雙王衝高惜台股收跌1.7點 三大法人賣超20.93億

2019-09-26 15:12

返校票房讚 影一、橘子進補

2019-09-26 14:36

生技活跳跳 優盛、智擎、美時湧買盤

2019-09-26 14:36

財經皓角／全球掀降息 台股存股標的風雲再起

2019-09-26 14:36

大盤整理／智伸科攻上漲停 汽車股有亮點

2019-09-26 14:35

美銀喊買台燿 目標價上修到180元

2019-09-26 10:27

京華城標脫／市場有疑慮 中石化、中工小跌

2019-09-26 14:36

大盤徘徊10900關 被動元件利多齊揚

2019-09-26 14:35

美中可望更早達成貿易協議 台股開盤上漲35.88點

2019-09-26 09:24

安碁資訊擁兩大成長引擎 估10月下旬掛牌上櫃

2019-09-26 18:34

東貝否認申請紓困 股價仍續跌逾7％

2019-09-26 10:13

台積目標價 超過300元

2019-09-26 23:37

外資近期連續買超 合晶股價緩步拉升

2019-09-26 10:15

聯電購併MIFS 股價報喜

2019-09-26 14:36

杏輝大陸布局傳佳音

2019-09-26 11:18

一次精準檢測 創源推「預知因」

2019-09-26 14:21

被動元件大單湧現 Q4市況不淡

2019-09-26 23:39

產業投資論壇／永豐金證：台股Q4樂觀

2019-09-26 14:36

美系外資看好台燿Q4毛利率 調高目標價到180元

2019-09-26 11:46

旺宏奪美機上盒大單 法人看好Q3營運

2019-09-26 23:54

台股走勢震盪 法人：謹慎操作為宜

2019-09-26 09:41

聯電併富士通三重12吋晶圓廠獲許可 股價寫波段新高

2019-09-26 11:22

連假效應可期 六福股價來到波段新高

2019-09-26 10:26

黃金期 拉回不破季線可分批布多

2019-09-26 14:36

統一證券申請 微波高息精選20報酬指數資格認可

2019-09-26 18:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top