期貨商論壇／可成期 中性偏多

2019-09-27 00:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 整理



金屬機殼大廠可成（2474）（GXF）8月合併營收87.38億元，在稼動率拉升下，營收月增0.6%，年增4.7%，為近九個月高點，前八月累計營收492.9億元，年減13.54%，預期9月營收仍可維持8月水準，整體第3季業績將優於第2季。

可成於16日除息12元，除息參考價為223元，25日完全填息達陣，成為少數完全填息的蘋果概念股。受惠蘋果iPhone 11新機上市，主打高性價比，獲得市場好評，也帶動供應鏈業績行情。

展望下半年，可成董事長洪水樹曾在股東會後指出，下半年起可望逐季走揚，將較上半年有顯著成長，主因在市場庫存歷經二季去化，已消化差不多，預期產能利用率將回歸合理水準，營運可望明顯跳升，第4季也將不錯，惟貿易戰使市場變數相對變多。就技術面觀察，可成股價目前位於短期均線糾結位置，維持橫盤整理走勢，持續沿著月線向上墊高，月季線於底部交叉向上，有利後續多頭續攻，蓄勢挑戰前波高點，整體型態為偏多架構，因此建議以中性偏多看待為宜。

操作策略上，建議投資人可利用可成個股期貨（GXF）短線上股價未跌破月線以前，逢拉回即可分批進場買進，由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，投資人宜衡量自身投資能力適度作加減碼的動作，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。（元富期貨提供）