期貨商論壇／選擇權 操作賣權

2019-09-27 00:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 整理



股市最近兩周幾乎都是橫盤整理，國際消息面部分，因缺乏影響格局的大事件，因此仍圍繞著美中貿易戰發展，由於10月初中國副總理劉鶴將率代表團訪美，美中雙方都試圖營造友善的氣氛，在中國「十一國慶」期間，世界局勢應該不會有大變化。

股市沒變化的時候，其實還是有些訊息可以注意，觀察各國近期發布的總經數據仍持續轉弱，人民幣則是貶破7的狀態，且可能還會持續貶值下去，進一步從匯率與債市角度觀察，也明顯顯示投資人對股市缺乏信心，都是居高思危的情況。

至於台股方面，目前指數已接近11,000的重點關卡，兩周以來股市都一直撐在這附近，缺少資金動能來做帶量突破。24日外資才終結連續14天買超，但外資買超的後面幾天，其實盤勢根本買不上去，這顯示高檔一直都有賣壓，而且賣壓來自本土法人或政府基金，9月還剩下二個交易日，又適逢季底作帳因素，因此策略可以偏向以不跌為主。

選擇權操作策略，由於股市近期以震盪盤整的不跌格局較有機會，建議使用賣權多頭價差，震盪行情雖然也可以使用雙邊做賣方的策略，但是單純做賣方的風險較高。賣出10,600的賣權（PUT），買進10,400的PUT，賣出賣權（SELL PUT）保有不跌看漲的機會，真有反轉情況發生，也能以買入賣權（BUY PUT）來避險，避免被直接掃出場。（群益期貨提供）