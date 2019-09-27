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美副助卿批陸改變兩岸現狀 近期將訪台

台指期 外資加碼多單

2019-09-27 00:56經濟日報 記者林婉琪／台北報導

美國總統川普表示，與中國的貿易協議可能比外界預期還快達成，帶動美股走揚，台指期昨（26）日早盤亦因此開高震盪，但愈是接近前波高點，獲利了結賣壓也愈沉重，盤中一度翻黑，回落至平盤下，所幸終場仍上漲2點，收在10,843點。

昨日台指期早盤開小高震盪後向上攻高，但現貨開盤衝高後隨即出現賣壓回落，台積電（2330）在平盤之上狹幅震盪，而鴻海、台塑化、台化等權值股普遍呈現開高走低翻黑後持續走軟，所幸盤面上有大立光、國巨以3~4%的高漲幅撐盤，讓加權指數回落幅度不致失控。

相較於前日，指數高低點都有上移趨勢，不過10,950附近還是賣壓相對較重，近期在美中貿易談判尚未出現具體進展前，在此區高檔震盪機會較大，此外陸股中小型個股跌幅較重，須留意未來是否有相關負面消息擴大影響國際股市。

籌碼面上，三大法人現貨賣超20億元；台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加2,054口至17,570口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加1,527口至49,848口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單增加694口至12,564口。

期貨發行商認為，台指期昨日開高震盪收平，10日線形成反壓，市場對於10月7日登場的美中部長級談判仍偏觀望。

川普對中國的談話反反覆覆，雙方檯面下角力依舊，台指期行情預期延續高檔震盪。

凱基投顧則認為，現貨上，雖然昨日短多並未重新取得優勢，但本波領漲的電子股指數盤中卻續創波段新高，即使收盤未能重返5日線，但下檔仍企圖站回10日線，而且5日線開始扭轉下彎狀態，可望避免近期電子股指數出現5日與10日均線死亡交叉，顯示短線盤勢弱中透強，電子股指數延續波段漲勢，將有利大盤收復5日與10日線。

台指期電子股

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