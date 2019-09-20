台指期 外資減碼多單

2019-09-20 03:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高瑜君 ／台北報導



股期雙市昨（19）日震盪收跌，雙雙失守10,900點。法人表示，期貨淨多單則減碼4,278口至47,683口，且期現貨轉成逆價差，不過外資在現貨仍然延續買超力道，展望盤勢，台指期行情仍偏正面，持續震盪盤堅，在操作上則建議採取回檔做多。

美國聯準會降息1碼，美股震盪收高，結果如市場預期，使昨日亞股普遍呈現小漲小跌格局，而台指期在換倉後，走勢呈現震盪走低，其中，電子期在iPhone新機效應加持下，大立光（3008）、台達電等有比較強勢的表現、非金電期受到國際油價飆漲後壓回，塑化類股弱勢。

台積電開盤秒填息，不過尾盤追價意願不足，造成股期價弱勢，而KD、MSCD指標也出現轉弱現象，且儘管近期走勢持續攻高，但可以發現黑K比紅K多，若後續台積電出現轉強，將有望推升台指期續攻高。

價差方面，期現貨逆價轉為24.8點，顯示近日台股漲多後，市場風險意識增溫，買氣有限，追價謹慎；不過在指數過高後，昨日為第一日拉回，法人仍然正面看待，預期盤勢會持續震盪盤堅。

兆豐期貨分析師盧昱衡認為，從籌碼面分析，儘管外資淨多單減少，但不是屬於大減；從小台觀察，空單也有降低，顯示有獲利了結平倉。且在選擇權上，外資、自營商都還是偏多布局。

就技術面而言，KD、MSCD出現漲多修正，建議投資人在操作上，待拉回進行偏多，順勢布局，關注周五的美股期貨結算。

群益期貨分析師容逸燊指出，短線上，本周低點仍有支撐；拉長來看，9月10日的10,700關卡是重要支撐，若不跌破有利於多頭延續。另一方面，電子期回到4月高點，也為台指期提供助力。中期而言，由於10月美中貿易戰轉趨於樂觀，預期指數在本月呈現小漲小跌的走勢，投資人可以留意原油、原物料後續表現。

展望後續，分析師認為，目前國際情勢整體問題不大，因此整體偏多大方向仍未改變，指數在10,800至10,900間遊走，若指數來到高檔，建議交易人可先布局空單，待站穩在進行偏多布局。