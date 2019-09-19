美股降息 分析師：美股偏多屬頭部震盪

2019-09-19 11:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



美國聯準會（Fed）降息1碼，將聯邦基金利率範圍下移至1.75%至2.00%。兆豐期貨分析師謝佑呈表示，小道瓊期貨的技術面來看，26,900點為短線支撐，目前走勢較為偏多；小標準普爾500期貨的技術面，在2,979點為短線支撐，目前走勢也較為偏多，目前美股屬於頭部震盪。

今（19）日天晚上將公布美國上周初請失業金人數、美國8月咨商會領先指標、成屋銷售等數據。謝侑呈表示，目前台股從技術面來看，加權指數盤堅上漲，短撐上移至10,700，若是能守穩10,700之上，走勢仍屬偏多震盪。

美國聯準會主席鮑爾表示，為了應對流動性短缺，有可能需要儘快恢復資產負債表的有機增長，並承諾必要時採取「積極」行動，美股四大指數收盤近乎持平。

油價部分，原油期貨繼前一日大跌後，周三交易繼續下挫，因沙國生產水準復原速度較預期快速，且美國官方報告顯示，在連續四週下降後，上周美國原油庫存增加，美國10月輕原油期貨（WTI）續跌收至每桶58.11美元。

黃金期貨部分，黃金小幅收漲，但在聯準會符合市場預期宣布降息1碼後，美元走強，金價於電子盤交易時價格下跌約1%，12月黃金期貨價格目前在1,500美元附近震盪。

9月4日盤後盤選擇權9月W4週選買權最大成交量序列為10,950，成交6,141口，賣權最大成交量序列為10,900，成交5,534口；10月買權最大成交量序列為11,000，成交1,471口，賣權最大成交量序列為10,500，成交2,325口。

盤後盤期貨總交易量44,272口（含大小台以及所有合約）、盤後盤選擇權總交易量82,290口（含所有合約），合計12.6562口。