金融創新 期交所與臺指公司將合編股市期權策略指數

2019-09-16 13:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



臺灣期貨交易所與臺灣證券交易所旗下子公司臺灣指數公司（臺指公司）共同簽訂指數合作契約，將是首次以股票結合期貨、選擇權的操作策略編製「臺灣股市期權策略系列指數」（簡稱「股市期權策略指數」），進行期、現貨跨市場指數合作，這項金融創新將進一步滿足投信公司發行ETF、證券商發行ETN與認購售權證及機構投資者的指數應用需求。該系列指數將委託證交所計算發布，預計於今（2019）年12月正式上線。

臺灣資本市場發展，過去由證交所發行量加權股價指數等發展成期交所掛牌期貨、選擇權之契約標的，已成長為流動性與交易量俱佳之旗

艦商品。

國內ETF市場蓬勃發展，ETN亦漸受到投資人青睞，商品發行人反映，期盼有依據台指期或台指選擇權所編製的指數可運用，且機構法人希望有組合期、現貨的策略型指數金融商品可投資。為呼應資本市場對前述新金融商品之需求，期交所、證交所、臺指公司乃共同研商合作開發「股市期權策略指數」，業者可據以發行新的指數金融商品，在股票市場交易，提供投資人更多元的指數化投資選項，將可增益股票、期貨市場之流動性，進而活絡資本市場、豐富金融投資生態(Ecosystem)體系。

「股市期權策略指數」可涵蓋範圍包括：(1)運用期貨、選擇權契約價格組合而成的期權型指數，例如，「臺股期貨指數」可將長期持有多頭部位之累積投資績效給予指標化；(2)結合股價指數與期貨、選擇權契約的策略型指數，例如，「掩護性買權（Covered Call）指數」以結合股價指數與選擇權契約等成分，可表彰投資標的指數績效並賣出選擇權期能增益投資報酬表現；(3)結合期權指數與股價指數的組合型指數，例如，參考國外避險基金常用的市場中立（Market Neutral)策略，持有股票組合同時賣出對應單位的指數期貨契約，融合多空部位的操作策略，可設計編製「市場中立指數」；(4)利用以上指數再編製的槓桿及反向指數。

期交所與臺指公司雙方已取得共識，將先編製「臺股期貨指數」、「市場中立指數」及「掩護性臺指買權指數」三種專屬台灣本地市場、具有跨資產類別特色之策略型指數，可供ETF、ETN、權證或店頭市場結構型商品發行人運用，以滿足市場多元需求，促進金融投資商品多元化。