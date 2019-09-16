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宅男行不行？美喜劇如何爆破社會不平等

國泰金連兩年入選道瓊永續指數世界指數成分股

2019-09-16 11:31經濟日報 記者陳美君╱即時報導

今年度道瓊永續指數(DJSI)的評比結果近日出爐，國泰金控已連續兩年入選道瓊永續指數「世界指數」成分股，並連續五年入選道瓊永續指數「新興市場指數」成分股，為台灣保險業最佳成績。

道瓊永續指數為全球第一個追蹤企業ESG發展的永續指數，是國際上最具公信力的永續評比之一，1999年成立以來，針對全球規模最大的企業進行調查及評級，全球受邀參與調查企業共約4700家，入選道瓊永續指數「世界指數」，代表國泰金控躋身全世界頂尖企業中環境、社會、治理(ESG)績效前10%之列，2019年台灣共計僅有23家企業入選全球及新興市場指數，顯見入選此系列指數實屬不易。

道瓊永續指數以經濟、環境、社會三面向為基礎，根據產業不同特性定出關鍵子議題，比如：公司治理、風險管理、氣候因應、職業安全衛生、人力資源發展等評分指標，並且根據國際趨勢調整，如近年加入「氣候相關財務揭露 (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures，TCFD)」、調整「永續金融(Sustainable Finance)」等題項，企業須不斷與時俱進，方能持續獲選為指數成分股。

國泰金控將永續精神內化，全面落實於企業營運管理中，在經濟、環境、社會三面向皆高居產業前10名，在環境、社會面向更是臺灣唯一進入前10的企業，今年DJSI的23項評分指標中，國泰金控在金融包容性等5項居產業之首，並在永續金融等4項位列產業前5%。

國泰金控總經理李長庚表示，創新為國泰核心精神之一，現在企業已經普遍認知到氣候變遷風險存在，但國泰要更往前走，將氣候風險對財務影響量化以進行更精確的評估管理，2018年採用TCFD框架，設立TCFD工作小組，由風控長黃景祿統籌領導，將天災、氣候、環境政策等風險進行量化評估，另外，國泰於2018年承諾自願遵循聯合國責任銀行原則(Principle of Responsible Bank)，並成立工作小組，為台灣首家承諾之金融機構。

李長庚也說：「國泰背負身為金融業的使命，致力帶動整體產業，積極創造長期價值，促進台灣社會的正向循環，也讓臺灣更多企業能受到國際認可，而企業的永續實力與經營績效彼此相輔相成，國泰經營面向也交出漂亮的成績單，合併稅後獲利從2011年新台幣113億元，到2018年底繳出新台幣518億元的亮眼成績。」永續將是國泰重要的成長動能之一，推動國泰朝亞太地區最佳金融機構的目標邁進。

國泰金控新興市場指數新台幣
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