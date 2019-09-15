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18檔ETF將除息 最高配息率6.5%

2019-09-15 16:02經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

聯邦基準利率期貨顯示，聯準會本周降息的機率逾九成，市場充分預期，促使美國10年期公債殖利率不跌反漲、創下川普當選以來單周最大漲幅。法人指出，降息將推動收益型資產「短震長多」，並不影響ETF除息後的填息動能。

本周起，18檔債券、不動產投資信託（REITs）ETF將接力除息，卻遇上美國10年和30年公債殖利率雙創下2016年第3季來單周最大漲幅，引發投資人擔心相關ETF會否填息動能不足。

基金經理人表示，目前美債殖利率技術性反彈，尚不致扭轉盤整的格局為中長多（即債券大跌），尤其美中貿易共識非一蹴可幾，歐美央行將連續降息以壓低利率，以及16兆美元負利率債券推升收益需求，10年期美債殖利率料在2%以下遊走。

因此手中有配息部位，建議持續參與除息；觀察本波將於17日起的ETF除息潮，領先由群益投信大陸債和三檔美元債券ETF啟動除息，在19日除息還有凱基三檔債券ETF、國泰A級公司債，23日元大美債7-10、AAA至A公司債，24日為短天期的新光美債1-3。

25日復華、中國信託投信債券和REITs共五檔ETF除息，10月1日為永豐公司債及金融債ETF，連結標的過往皆在降息時走多。這其中，大多數ETF因債券急漲、規模膨脹使年化配息率低於4%，但仍有國泰A級公司債、FH彭博高收益債、永豐15年金融債等，達到5%以上。

國泰A級公司債、永豐15年金融債配息表現領先，主要是規模縮減和首次除息，FH彭博高收益債是投資內容及配息政策所致，其與配息率4.4%的FH彭博新興債都將進行第九次除息，前八次全數填息。

再來中信高評級公司債配息率4.2%也不錯，該檔規模逾400億元、是市場上第二大的高評級公司債ETF，最大的元大AAA至A公司債也將於此波除息、配息率3.3%，另外有凱基金融債20+、群益A級公司債等共七檔ETF，配息率為3-4%。

部分配息較不如預期是凱基AAA至A公司債、群益25年美債、新光美債1-3等，因規模大增稀釋配息率，最低的兩檔不及1%。

還有極少數例外是規模縮減而配息率下滑：REITs類型的FH富時不動產本次配息率僅2.4%。

註：實際配發金額依各投信公告為準。資料來源：CMoney
註：實際配發金額依各投信公告為準。資料來源：CMoney
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配息ETF除息
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