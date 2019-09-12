台指期 外資減碼多單

2019-09-12 02:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ／台北報導



股期雙市昨（11）日震盪收紅，指數齊步力守5日線；分析師表示，現階段扣除除息影響點數後，期現貨實質逆價差擴大，外資淨多單則減少854口至5.1萬口；展望後市，短線因國際變數仍存，建議仍以區間操作為宜。

現貨與期貨行情走勢方面，美股周二漲跌互見，不過蘋果新機發表、股價正面反應，台股昨日早盤在台積電、鴻海、大立光等電子龍頭股帶動而開高走高，然而適逢周選擇權結算，指數衝高後震盪膠著。

陸股開盤後則呈開高走低格局，台股也因台積電、鴻海相繼收斂漲幅而回落，所幸大立光持續有買盤進駐，直到十點半之後，雖然買盤縮手，但股價仍維持高檔並未大幅拉回，台股也維持區間震盪。

尾盤時，特定買盤進駐權值股，強拉指數39.86點，使加權指數由黑翻紅，終場上漲36點至10,790點。

期貨表現上，昨天蘋概三王約拉抬大盤20點，讓台指期雖未能站穩10,800點，但終場仍守在平盤上方，上漲31點至10,773點作收，成交口數為8.9萬口。價差方面，扣除預估除息影響點數3.18點，期現貨實質逆價差由8點擴張至13點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人昨天買超43.78億元；台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加947口至2萬5,502口，其中，外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少854口至5萬1,053口。

至於十大交易人中的特定法人，全月份的台指期淨多單，則是增加445口至1萬7,678口。

永豐期貨指出，台股連續四天在10,800點關前震盪，呈現十字與紡錘線，行情似有以盤待變的意味，基於外資籌碼面雖減碼但還算是偏多格局，後續只要9月5日缺口未補，都還是維持中性偏多看待。

群益期貨表示，外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性依舊，整體籌碼面偏多。技術面上，各均線逐漸往上走揚，仍待上檔賣壓消化，台股有望隨量能放大突破走高。

期貨分析師認為，台指期近日於接近10,800點附近震盪，中秋節前缺乏上漲動能，接下來歐洲央行和聯準會都將公布利率決議，美中關係也尚未穩定，短線市場不確定性仍高，台指期可能轉向區間震盪。