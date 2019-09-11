銀行財位讓人陷入錢坑 成網美拍照打卡熱區

2019-09-11 12:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



來銀行除了辦理金融業務之外，現在銀行也變成網美打卡區！凱基銀行台北中分行今天開幕，除了是該行首家新型態的開放分行 ，分行外面還有3D彩繪發財互動區，讓人可以享受站在錢堆上的快感，成為網美熱門打卡區。

數位金融時代來臨，實體分行重要性逐漸降低，現在各銀行開始重視分行獨特性和主題性，吸引客戶進門；以富邦銀行來說，集團旗下有棒球和籃球事業，因此有融入棒球元素的新莊悍將主題分行，在內湖則有籃球主題的勇士主題分行；玉山銀行也有倡導保育動物的黑熊分行。

主題分行通常結合在地特色，以凱基中山分行來說，就結合商圈日星鑄字行和茶行，推出相關活動；訴求開放分行，因此提供藝術家展示作品的空間，分行二樓中島區則無償提供社區舉辦活動。

另外，凱基特別挑選中山分行的財位，規劃出3D彩繪發財互動區，民眾可以站在財位發財熱點拍照，討個吉利，沾沾喜氣，分享銀行的財庫財氣。

萬泰銀行2014併入開發金控，次年更名為凱基銀行。凱基銀行副總敖蓓寧表示，中山分行是由原萬泰銀行建成分行遷址，原本在承德路，是萬泰銀行1992年成立的第一間分行，因此非常多在地傳統客人，甚至有遠從淡水和新北市搭車過來的客人，搬遷到中山北路則吸引到不少年輕客層。