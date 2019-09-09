凱基證券雲端下單系統結合LINE 更即時

2019-09-09 11:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



投資市場瞬息萬變，常常擔心錯過股票下單交易的關鍵時刻嗎? 凱基證券的「雲端鷹眼通」多功能智慧下單系統，不需盯盤即可隨時獲得到價通知及執行下單交易。凱基「雲端鷹眼通」結合了LINE官方帳號「凱基樂活投資人」，讓投資人直接在LINE上接收到價通知、成交通知，是最完整的投資輔助平台，協助投資人即時掌握股票買賣時機。

凱基證券表示，「雲端鷹眼通」下單系統擁有操作簡易、長效監控、雲端同步、多元入口四大特色，最適合忙碌無法時時看盤的投資人：

一、 操作簡易：提供報價監控、到價警示、條件下單等多項設定功能，透過簡潔的畫面及簡單的設定，投資人皆能輕鬆上手，一次搞定。

二、 長效監控：運用雲端洗價監控機制，投資人設定條件後，不需再開啟任何系統，即可隨時掌握股市行情，並可長期間監控行情，不用天天重新設定監控條件。

三、 雲端同步：設定股票追蹤時，可同步凱基證券各電子交易系統之自選股，不須重新輸入股票代號，快速完成追蹤設定。

四、 多元入口：擁有多元入口管道，從凱基證券的各電子交易系統，無論是手機版「隨身營業員」或是電腦版的「超級大三元」看盤下單軟體，均可連結登入設定。