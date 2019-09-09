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市場看好Q3不鏽鋼業績 彰源早盤股價走揚

2019-09-09 10:35經濟日報 記者戴慧瑀╱即時報導

國際鎳價飆漲拉動下，不鏽鋼廠彰源（2030）今（8）日早盤漲逾1%。不鏽鋼市場買氣下半年轉強，法人多對彰源等不鏽鋼業者業績持正面看法。

彰源此前表示，受惠鎳價走揚，第2季業績表現優於第1季。彰源從接單到出貨約兩個月，當前國際鎳價期貨依舊在高點，仍圍繞在每噸1.8萬美元上下波動，法人估公司第3季業績可延續第2季的好表現。

彰源另積極佈局高規格不鏽鋼產能，在台灣投資2.5億元設立新廠，預計明年4月投產，總產能預估1500噸；大陸則投資7500萬設立新廠，預定第4季完成，總產能為1000萬。明年起不鏽鋼產能將從1.6萬噸增至1.85萬噸。

鎳價期貨

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