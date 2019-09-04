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不死神學士的故事: 阿富汗軍閥亂鬥的塔利班崛起

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凌巨早盤帶量上攻 收復5日線

2019-09-04 09:54經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

凌巨（8105）近期股價維持在高檔，今（4）日帶量上攻，中止連兩跌，盤中最高一度漲至15.25元，重新站上5日線。

籌碼面部分，凌巨近三個交易日遇外資賣壓，自營商則小量進出；截至昨日，三大法人持股維持在60%以上，來到60.78%。

凌巨轉型生產利基型面板產品成功，今年第2季單季轉虧為盈，擺脫連六季虧損；累計前七個月營收52.31億元，年減13.4%。

展望下半年，凌巨將持續深耕利基型市場，避開競爭激烈的消費性電子市場，以3代線及4代線經濟規模優勢，讓產能極大化，拉高整體解決方案接單比重。

凌巨
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