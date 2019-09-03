光通訊族群逆勢抗跌 扮演多方指標

2019-09-03 10:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃力 ╱即時報導



台股今（3）日遇上檔季線反壓，走勢震盪，指數由紅翻黑，盤面上，搭上5G商機的光環（3234）、華星光等光通訊股逆勢上揚，為市場焦點。

美國與韓國皆在4月啟動5G商轉，瑞士、英國、澳大利亞、芬蘭與UAE在5月開通5G；日本預計2020年初春季開通5G並以東京奧運為展現舞台；中國在6月發放5G牌照，預計年底商轉，預期中國5G建設在2023年達到高峰，2019~2025年5G建設期間內將設置416萬座5G基地台。

在基地台數量大增下，將帶動相關設備如銅箔基板、電路板、散熱材料、網通、光通訊等供應鏈未來營運表現。

觀察今日盤面，在5G概念股中，光通訊股表現較為強勢，光環盤中漲逾5%，昇達科漲4%、上銓、波若威、華星光、聯鈞等也同樣呈走紅態勢，此外，啟碁、合勤控、智易、台揚、正文等網通股也多有表現，為盤面多方指標，而昨日強勢的PCB股則漲跌互見，快速輪動，未能延續齊漲行情。

法人表示，光通訊系統由發射器、頻道、接收器組成，為因應5G的技術需求，今朝向高速傳輸和微型化發展，然須留意的是，儘管5G提前商轉，基地台等基礎建設需求也逐步升溫，不過光通訊廠還仍未因此有顯著的營收進帳，產業景氣仍待回溫。

因此，在操作上，投資人宜留意相關個股籌碼面、技術面變化，以短線操作因應。