親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

30年蛋黃酥店家公告「今年最好吃」 網友驚：能退錢嗎？

複製毛小孩！這家公司扮起上帝 不甩爭議還搞團購

光通訊族群逆勢抗跌 扮演多方指標

2019-09-03 10:40經濟日報 記者黃力╱即時報導

台股今（3）日遇上檔季線反壓，走勢震盪，指數由紅翻黑，盤面上，搭上5G商機的光環（3234）、華星光等光通訊股逆勢上揚，為市場焦點。

美國與韓國皆在4月啟動5G商轉，瑞士、英國、澳大利亞、芬蘭與UAE在5月開通5G；日本預計2020年初春季開通5G並以東京奧運為展現舞台；中國在6月發放5G牌照，預計年底商轉，預期中國5G建設在2023年達到高峰，2019~2025年5G建設期間內將設置416萬座5G基地台。

在基地台數量大增下，將帶動相關設備如銅箔基板、電路板、散熱材料、網通、光通訊等供應鏈未來營運表現。

觀察今日盤面，在5G概念股中，光通訊股表現較為強勢，光環盤中漲逾5%，昇達科漲4%、上銓、波若威、華星光、聯鈞等也同樣呈走紅態勢，此外，啟碁、合勤控、智易、台揚、正文等網通股也多有表現，為盤面多方指標，而昨日強勢的PCB股則漲跌互見，快速輪動，未能延續齊漲行情。

法人表示，光通訊系統由發射器、頻道、接收器組成，為因應5G的技術需求，今朝向高速傳輸和微型化發展，然須留意的是，儘管5G提前商轉，基地台等基礎建設需求也逐步升溫，不過光通訊廠還仍未因此有顯著的營收進帳，產業景氣仍待回溫。

因此，在操作上，投資人宜留意相關個股籌碼面、技術面變化，以短線操作因應。

5G光通訊

相關新聞

全民權證／欣興 布局長天期

2019-09-02 23:29

全民權證／康控 二檔活力旺

2019-09-02 23:29

全民權證／瑞昱績優 押價平

2019-09-02 23:29

最牛一輪／新日興強彈 富邦91俏

2019-09-02 23:29

智邦、為升 挑價外15%內

2019-09-02 23:29

旺宏、華邦電 四檔放閃

2019-09-02 23:29

網龍、傳奇 認購火熱

2019-09-02 23:29

期貨商論壇／南亞科期 逢回買

2019-09-02 23:17

富櫃200期 結算二要點

2019-09-02 23:17

境外資金匯回 元富證辦說明搶商機

2019-09-02 14:30

ETF最前線／油震 金好 A股防琵琶別抱

2019-09-02 14:30

小道瓊未突破大區間 逢高偏空

2019-09-02 14:30

9月台股期指漲28點

2019-09-02 14:10
看更多

熱門文章

下半年科技股投資 外資喊買11檔強棒

2019-09-02 20:56

再摘黃台之瓜？謝金河：股市跌近8000點 香港累了

2019-09-02 14:44

今年最大減資潮 來了

2019-09-02 23:25

台股「11、17、19」 9月多空關鍵密碼

2019-09-02 22:06

外資簇擁 PCB股成多頭亮點

2019-09-02 14:30

瑞信論壇概念股 聚光

2019-09-02 23:25

中國財新PMI彈升 但法人認為有隱憂

2019-09-02 18:32

BDI強彈衝9年新高 航運股再掀漲勢

2019-09-02 14:30

旺宏、華邦電 四檔放閃

2019-09-02 23:29

蘋果新品上市 TWS熱

2019-09-02 22:02

62萬張增資股 本月上市

2019-09-02 23:25

聯詠攻OLED商機 全年EPS拚13元

2019-09-02 23:18

ETN與ETF有別 買方需承擔風險

2019-09-02 19:15

錸寶Micro LED 下季試產

2019-09-02 23:20

旺宏、華邦電 營收添動能

2019-09-02 23:22

三大因素推升 BDI創近9年來新高

2019-09-02 11:15

Mini LED終端應用漸增 晶電億光隆達等可望受惠

2019-09-02 11:49

旺季出貨動能加溫 記憶體個股股價齊揚

2019-09-02 11:37

台股技術面仍有上檔空間可期 後市唯量是問

2019-09-02 15:43

背光模組三雄 Q3看旺

2019-09-02 23:20

聯茂搭5G便車 業績升溫

2019-09-02 23:19

5G、智慧手機帶動需求 歐系外資調高欣興獲利預估

2019-09-02 12:18

類股輪動 台股小漲16.8點收10,634

2019-09-02 13:45

鎳價再飆 不銹鋼燒旺旺

2019-09-02 14:30

蘋果新機將登場 蘋概股後市受矚目

2019-09-02 20:55

紅米新機將開賣 英業達樂

2019-09-02 23:22

5G基建題材 凌華步步高升

2019-09-02 14:35

中裕 8月營收增2.6倍

2019-09-02 23:22

國際鎳價走揚 不鏽鋼類股歡騰

2019-09-02 12:32

定穎 今年每股純益衝2.01元

2019-09-02 14:35

就市論勢／PCB、消費概念股 可留意

2019-09-02 23:26

佳世達布局越南 買盤力挺

2019-09-02 14:30

茂矽接單熱 營運衝高

2019-09-02 23:20

生技小兵旺 寶利徠、雙美奔漲停

2019-09-02 14:30

台股高檔整理收漲16.8點 三大法人買超58.68億

2019-09-02 15:02

晶電 在美控兩陸商侵權

2019-09-02 23:20

友訊、普萊德 強攻物聯網

2019-09-02 23:19

昆山廠擴產 興能高添動能

2019-09-02 14:35

宏觀下半年成長引擎啟動 全年獲利上看一個股本

2019-09-02 12:00

生技股小兵活跳跳 寶利徠、雙美亮燈

2019-09-02 12:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top