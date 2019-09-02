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8月權證交易額 月減近二成

2019-09-02 20:56經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

證交所今（2）日公布，8月證券商受託權證買賣金額407億元，較7月下滑近百億元，減幅19%，年減幅33%；累計前八月，證券商受託買賣總額3,150億元，年減約四成。

8月台股先漲後跌，月線下跌205點，權證占大盤成交比重多不及2%，受託金額跟著下滑。證交所統計，8月全體證券商發行2,435檔權證，發行總額295億元，受託買賣金額407億元，比7月減少96億元。

8月受託買賣金額前三大券商，分為元大證券、凱基證券、群益金鼎證券，介於112億元至146億元，其餘低於百億；四到十名依次是永豐金證券77億元、元富證券69億元、統一證券41億元、國泰證券36億元、康和證券35億元、國票以及富邦證券均32億元。

熱門標的在大盤劇烈波動下，再度由台股指數登上第一，其次股王大立光（3008）、權王台積電，三大標的單月發行檔數皆有百檔，另鴻海、聯發科、群創、元大S&P原油正2、可成、國巨、瑞昱、智邦、欣興等，也入列前十。

前八月證券商受託買賣總額則為3,150億元，較去年同期少約2,000億元，減幅40%。主要受託券商包括元大證券1,109億元、群益金鼎證券948億元、凱基證券868億元、永豐金證券595億元、元富證券569億元，另康和、統一、富邦、國泰、國票亦以190億元以上上榜十大。

累計發行檔數最多的熱門標的，有台股指數、大立光、台積電、國巨、鴻海等。

證券商台股指數

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