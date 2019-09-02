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林昌興：貴金屬ETF成避風港 指數難有突破

2019-09-02 09:11經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

▇期貨分析師 林昌興

進入9月，下半年的趨勢看來仍不明朗，在大盤和股票指數的市場目前漲跌互見，商品與貨幣市場的趨勢較為明顯，可作為下半年度的交易重心：

1.原油震盪有壓力：

撇開貿易戰對股市的一多一空，商品市場的方向與趨勢較為明顯，以目前兩大商品來說，原油雖然是反彈勢但越彈越低，也代表了市場對於下半年經濟情況的預估不慎樂觀。

原油52~58美元/桶來回震盪，上周雖然三大法人買超元石油和原油正2短線做多，但上周五晚上，原油大跌回到55美元後，本周應該又回到區間震盪之中，想必本周就會出現高檔賣壓，因此，操作原油近期屬於短打來回，儘量逢高出場或是偏空比較恰當。

2.貴金屬一飛衝天：

比起原油的不確定性，下半年在Fed啟動降息循環後，貴金屬的漲幅已經一去不覆返。國人熟知的黃金交易，除了存摺和海期之外，也可透過ETF對抗股市下跌不確定風險，長期持有看元黃金（00635U）、短線賺價差就用黃金正2（00708L）；而且比起來，如果想要找一個籌碼更集中的標的，那肯定是白銀，現在不用買賣海外市場的白銀期貨，一樣透過ETF就可以配置在元大道瓊白銀（00738U），雖然沒有帶槓桿，但近期白銀的漲勢確實比黃金強勢許多，若有回檔可以找機會再建倉。

3.指數型ETF

回到指數上，本周面臨美方對中國加稅的疑慮，因此，上周漲跌互見沒有太大的起色，不過，觀察法人籌碼變化，台灣市場加權指數對應到的台灣50（0050），在上周五，大盤收高的狀況下，三大法人罕見的買入0050做多，因此，短期留意外資回心轉意到10月以前，可能都不太會有單邊行情；不過，對比到大陸股市場雖然短期創高，可是在人民幣連續貶值下，資金難免會有外徹之疑慮，因此，看到成交量最大的兩擋A股元大滬深300正2（00637L）、富邦上証正2（00633L），法人非但不買，而且還持續減碼賣出，這也是本周需要追蹤重點。

興哥TalkShow – ETF最前線單元影音：https://youtu.be/lDFB3RUEX_c

三大法人8/26~8/30買賣超ETF前五名

股號

ETF

買超張數

股號

ETF

賣超張數

00677U

富邦VIX        

176,992 00637L

元大滬深300正2

-41,846

00672L

元大S&P原油正2

54,041 00850

元大臺灣ESG永續

-36,419

00632R

元大台灣50反1  

21,446 00633L

富邦上証正2    

-15,560

0050

元大台灣50    

6,396 00673R

元大S&P原油反1

-12,355

00648R

元大S&P500反1  

2,922 00738U

元大道瓊白銀  

-4,040

 資料提供/林昌興　　　　　　製表/廖賢龍　　　　

林昌興(ETF領航大師)（林昌興/提供）
林昌興(ETF領航大師)（林昌興/提供）
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