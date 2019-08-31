國際評鑑肯定 永豐金證券榮獲The Asset三項大獎

2019-08-31 16:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 周克威 ╱即時報導



永豐金。報系資料照 分享 facebook 國際知名期刊《財資雜誌》（The Asset）舉辦的「2019，3A-私人銀行、財富管理、投資及ETF獎」，永豐金證券勇奪「台灣區最佳ETF造市券商」、「台灣區最佳股權衍生性金融商品券商高度評價獎」、及「台灣區最佳私人銀行新星獎」三項大獎的殊榮。

永豐金證券總經理江偉源表示，將持續以追求卓越成績為目標，積極提升造市、產品創新及服務的專業實力，邁向財富管理的領導品牌券商。The Asset評鑑涵蓋整體亞太市場包含日本和澳洲；江偉源表示，永豐金證券今年參賽三類重要獎項評鑑，全數拿下優異成績，其中首次參加的私人銀行評鑑，榮獲「台灣區最佳私人銀行新星獎」的肯定，展現出公司投入私人銀行及高資產客戶的財富管理業務，發揮高品質服務與專業的成果。

永豐金證券在2016年及2018年兩度拿下「台灣區最佳ETF造市券商高度評價獎」，今年更登上「台灣區最佳ETF造市券商獎」的榮譽；江偉源表示，ETF團隊積極創新交易策略，高度參與ETF市場，深化專業能力及穩定獲利，以優良造市品質晉升國內前二大造市商，深獲機構投資人肯定，未來將持續扮演好造市商與流動性提供者的角色，積極拓展彈性交易策略，以促進台灣ETF市場整體發展與活絡。

此外、在權證方面，永豐金證券是台灣權證市場主要的發行商與流動性提供者，權證造市品質深受肯定，今年連續第二年獲得榮獲The Asset評鑑「台灣區最佳股權衍生性金融商品券商高度評價獎」。

江偉源表示，永豐金證券積極參與權證市場發展，提供投資人友善健全的投資環境並維持優良的造市品質，權證團隊秉持良好的操作紀律與風險控管，在競爭激烈的市場上表現出色；明年迎接股市逐筆撮合，將持續精進提供投資人良好的權證流動性，提供多樣化的結構型商品，以符合客戶財富管理的需求，提供投資大眾全方位的投資管道。