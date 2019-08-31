親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

國際評鑑肯定 永豐金證券榮獲The Asset三項大獎

2019-08-31 16:18經濟日報 記者周克威╱即時報導

永豐金。報系資料照
永豐金。報系資料照
分享
國際知名期刊《財資雜誌》（The Asset）舉辦的「2019，3A-私人銀行、財富管理、投資及ETF獎」，永豐金證券勇奪「台灣區最佳ETF造市券商」、「台灣區最佳股權衍生性金融商品券商高度評價獎」、及「台灣區最佳私人銀行新星獎」三項大獎的殊榮。

永豐金證券總經理江偉源表示，將持續以追求卓越成績為目標，積極提升造市、產品創新及服務的專業實力，邁向財富管理的領導品牌券商。The Asset評鑑涵蓋整體亞太市場包含日本和澳洲；江偉源表示，永豐金證券今年參賽三類重要獎項評鑑，全數拿下優異成績，其中首次參加的私人銀行評鑑，榮獲「台灣區最佳私人銀行新星獎」的肯定，展現出公司投入私人銀行及高資產客戶的財富管理業務，發揮高品質服務與專業的成果。

永豐金證券在2016年及2018年兩度拿下「台灣區最佳ETF造市券商高度評價獎」，今年更登上「台灣區最佳ETF造市券商獎」的榮譽；江偉源表示，ETF團隊積極創新交易策略，高度參與ETF市場，深化專業能力及穩定獲利，以優良造市品質晉升國內前二大造市商，深獲機構投資人肯定，未來將持續扮演好造市商與流動性提供者的角色，積極拓展彈性交易策略，以促進台灣ETF市場整體發展與活絡。

此外、在權證方面，永豐金證券是台灣權證市場主要的發行商與流動性提供者，權證造市品質深受肯定，今年連續第二年獲得榮獲The Asset評鑑「台灣區最佳股權衍生性金融商品券商高度評價獎」。

江偉源表示，永豐金證券積極參與權證市場發展，提供投資人友善健全的投資環境並維持優良的造市品質，權證團隊秉持良好的操作紀律與風險控管，在競爭激烈的市場上表現出色；明年迎接股市逐筆撮合，將持續精進提供投資人良好的權證流動性，提供多樣化的結構型商品，以符合客戶財富管理的需求，提供投資大眾全方位的投資管道。

ETF永豐金

相關新聞

最牛一輪／瑞昱帶勁 元大8C亮眼

2019-08-30 23:01

全民權證／聯詠俏 鎖定價平

2019-08-30 23:01

全民權證／冠德 選逾兩個月

2019-08-30 23:01

全民權證／華通 挑價內外15%

2019-08-30 23:01

旭富、晟德 押長天期

2019-08-30 23:01

台光電、燿華 四檔靚

2019-08-30 23:01

中磊、智易認購火熱

2019-08-30 23:01

資金活血 陸大型股慢牛未變

2019-08-30 14:25

最牛一輪／燿華增溫 永豐91搶眼

2019-08-29 23:10

全民權證／聯詠勁揚 押價平

2019-08-29 23:10

全民權證／智伸科 挑價外10％

2019-08-29 23:10

全民權證／創意 選逾三個月

2019-08-29 23:10

華通、神盾 瞄準長天期

2019-08-29 23:10

聯發科、大立光 四檔靚

2019-08-29 23:10

散熱雙雄 認購來電

2019-08-29 23:10

最牛一輪／新普利多 群益91拉砲

2019-08-28 23:22

全民權證／燿華 選價內外10％

2019-08-28 23:22

全民權證／網龍 挑逾三個月

2019-08-28 23:22

聯詠犀利 二檔放閃

2019-08-28 23:22

全民權證／台積電 鎖定價平

2019-08-28 23:22

聯發科、聚積 認購熱

2019-08-28 23:21

智原、創意 押長天期

2019-08-28 23:21
看更多

熱門文章

16檔旺季拉貨 買盤湧

2019-08-31 00:16

外資偷吃貨 雙重做多股出列

2019-08-31 00:16

無線耳機股 外資按讚

2019-08-31 00:16

國巨直奔漲停板 帶動被動元件族群股價漲

2019-08-30 20:10

5G、汽車零件 投信唱旺

2019-08-31 00:16

終止連六賣！外資買超鴻海17,048張 市值重回兆元

2019-08-30 17:12

外資翻多 大買台股151億

2019-08-31 00:16

外資大買 法人：台股短線不易破底

2019-08-30 19:01

外資押寶三族群 點火9月行情

2019-08-31 00:16

多元上市方案 美時搶頭香

2019-08-30 23:38

鴻海市值 重返兆元

2019-08-31 00:16

BDI衝高 慧洋、裕民受惠

2019-08-30 23:21

六檔ETN 本月賺贏大盤

2019-08-31 00:16

義隆旺季到 業績升溫

2019-08-30 23:21

崑鼎太陽光電 再傳捷報

2019-08-30 23:28

陸面板廠減產 有利雙虎

2019-08-30 23:21

中砂 今年EPS上看4.5元

2019-08-30 23:21

股海常勝軍／泛綠能概念股 喜迎政策利多

2019-08-31 00:09

大同：將協助華映善後

2019-08-30 23:21

康控轉運 產能滿載

2019-08-30 23:21

宜進 強攻不動產租賃

2019-08-30 23:21

台光電、燿華 四檔靚

2019-08-30 23:01

TWS概念股興能高 9月2日起得融資券

2019-08-30 17:46

台紙轉型化工 展現決心

2019-08-30 23:21

美高關稅 傷NB、手機、汽車鏈

2019-08-31 00:16

美時讓外商主導 翻轉營運

2019-08-30 23:32

訊連人臉辨識 打入美國

2019-08-30 23:21

外資本周賣超81.75億 買超集中這兩大類個股

2019-08-30 17:36

時碩 今年獲利拚新高

2019-08-30 23:21

斥資12億 佳世達進軍越南

2019-08-30 23:21

明基材 衝隱形眼鏡獲利

2019-08-30 23:21

大銀申購案 中籤率僅1%

2019-08-30 23:28

中磊、智易認購火熱

2019-08-30 23:01

證交所衝IPO 11家排隊

2019-08-30 23:32

波力攻汽車輪圈 報捷

2019-08-30 23:21

全民權證／華通 挑價內外15%

2019-08-30 23:01

富櫃200指數 今年來漲14%

2019-08-31 00:16

貿易戰和緩 法人首選四大布局主軸

2019-08-30 17:52

旭富、晟德 押長天期

2019-08-30 23:01

全民權證／聯詠俏 鎖定價平

2019-08-30 23:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top