期貨商論壇／欣興期 布局多方

2019-08-30 01:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 整理



欣興（3037）第2季營收197億元，季增14%，毛利率13%，主要受惠產品組合、匯率、呆滯損失減少，每股純益（EPS） 0.36元，符合市場預期。外資力挺喊買，並調高目標價，其中美系外資重申「加碼」評等，目標價由37.1元調高至50元；日系外資重申「買進」評等，目標價由39元調高至43.8元。

欣興為全球前三大印刷電路板廠製造商，產品包含IC載板、HDI板、傳統PCB多層板、軟板及軟硬結合板等，具備完整產品線及製程技術，在通訊及手機領域具完整客戶群。其中，ABF需求因製程不同使產能吃緊，持續去瓶頸，因此今年產能約增加20%；2020年將持續去瓶頸與蘇州將開始有新產能開出下，預期仍將增長，而2021產能在楊梅廠加入下則將大幅開出。

外資報告表示，欣興第2季ABF載板業務表現強勁，加上成本控制優於預期，第2季毛利率轉佳，看好AB 動能將持續至下半年，第3季也會有HDI、PCB增添成長助力。

另外今年載板營運受惠需求提升，SLP及軟硬結合板下半年進入旺季好轉，第3季獲利表現可望回升，長期營運及獲利回歸穩定後，持續看好欣興。因此建議做多欣興期，停損點8月迄今低點。（康和期貨提供）