期貨商論壇／聯發科期 樂觀看待

2019-08-27 06:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 整理



聯發科（2454）成立於1997年，透過持續投資先進製程與前瞻技術，現已成長為全球領先的IC設計公司，提供涵蓋智慧手持裝置、智慧家庭應用、無線連結技術及物聯網產品。

展望未來，公司第一款7nm 5G SoC將於今年第3季送樣給客戶，預計在2020年第1季量產，因此在5G進度優於預期之下，可望帶動公司業績逐季增長。

技術分析方面，聯發科近月期貨自7月19日站上季線以來，盤中雖有多次回測，但均能夠於收盤站回，顯示季線為下方主要支撐，加上多方重新於昨（26）日奪回盤勢主控權的情況下，建議投資人可樂觀看待行情。

股票期貨是以股票為期貨契約的期貨商品，由臺灣期貨交易所設計。

期交所選定的股票期貨標的，市值須達100億元以上、財報近期或累積無虧損等；因此，有助投資人減少踩到地雷股的機會。目前上市櫃共有約200多檔股票，同時具有股票期貨交易。

股票期貨與現貨相比，具有三大優勢：一是資金成本低廉，其槓桿約為7.4倍，遠優於融資的2.5倍；二是交易成本低廉，其稅金僅收10萬分之2，遠優於現股的千分之3；三是具有交易靈活優勢，除了可多空雙向外，交易時間長達5小時以上，並可參與除權息不需回補等好處。

（國票期貨提供）