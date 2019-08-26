群益期貨外匯交易競賽 前三名學子獲利率皆達40％以上

2019-08-26 15:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



為增廣大學生之金融視野，並培養學生在金融實務的正確知識，群益期貨與教育部產學連結執行辦公室-國立台北科技大學合作，藉由外匯交易競賽，讓大學生進入金融交易的領域，並透過群益期貨官方粉絲團-「群益期貨外匯新力軍」進行線上直播課程，將在校所學的金融知識與交易實務做出結合，親身參與全球最活絡的外匯市場。

舉辦交易競賽在金融業界並不是稀奇的事情，但是專屬學生的模擬競賽搭配實單競賽乃是業界首辦，今年走遍了全台39間大專院校，吸引了總共近1,500名學生參與此次競賽，爭奪競賽總獎新台幣18萬元。群益期貨說，願意為台灣金融市場培育新人才，成績優異的學生即可參加自營培訓專班，經過為期兩週的培訓，讓學生可以在專業訓練的淬煉下逐漸打磨，並在投資領域上發光發熱，

本屆外匯新力軍的前三名獲利率皆高達40%以上，可見年輕一輩的學生在外匯市場領域仍非常有機會獲利，且也因為外匯保證金的低門檻特性，讓起使資金不需太高，可以用小額的本金就能參與全世界交易量最大的投資市場，外匯保證金不僅是學生更是小資族可以輕易投資的理財商品，藉由小額的方式掌握外匯的趨勢，為自己賺入第一桶金。

群益期貨表示，希望透過這樣的競賽不僅達到產學合作，更可以讓學生將金融理論與金融實務進行整合，讓台灣大專院校學生整體金融水平有顯著的提升，在競賽期間不僅舉辦學生交流會分享彼此對於行情的看法，更邀請了當周獲利最高的學生現身說法，利用問答方式將學生的投資心法不藏私的教給投資大眾，可望為參賽學生開啟未來交易的操作大門。